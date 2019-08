Onze reporter ging mee op pad met de ‘Huizenjagers’: “Miljoenenhuis of niet, het is zó herkenbaar” DBJ

28 augustus 2019

00u00 0 TV Eerder onopgemerkt begon 'Huizenjagers' maandag al aan zijn vijfde seizoen. Best straf voor een programma dat op VIER de strijd moet aangaan met 'Thuis' en 'Familie'. Wij wilden weten hoe het 'Huizenjagers'-busje er binnenin uitziet en wat de sleutel is van het succes. De herkenbaarheid, of toch vooral de muziek?

We ontmoeten de 'Huizenjagers'-ploeg in een brasserie langs een drukke steenweg in Lochristi. Het is middagpauze en de crewleden, de makelaars en de kandidaten eten samen vol-au-vent aan één lange tafel. Een bewuste strategie volgens eindredacteur Erik Sels (31): hoe beter iedereen elkaar kent, hoe beter de chemie op tv. De kandidaten en de makelaars worden wel zo veel mogelijk gescheiden om de ontmoetingen oprecht te behouden.

We wonen de opnames van de zogenaamde miljoenenweek bij, waarin enkel panden worden getoond die voor meer dan 1 miljoen euro te koop staan. Daarvoor moet het hele land worden doorkruist, terwijl dat in andere weken beperkt blijft tot een bepaalde regio. "Het was gisteren laat toen we in ons bed lagen", lacht makelaar Soraya terwijl ze zich over haar koninginnenhapje buigt. "We reden van Brussel over West-Vlaanderen naar de Ardennen: dat zijn veel uren in het busje."

Voordeur testen

Na de koffie en het dessert is het de beurt aan makelaar Tom om zijn pand aan te prijzen. Het zwarte 'Huizenjagers'-busje rijdt naar een statig pand een paar honderd meter verderop. Tom stapt uit, maar de camera's draaien niet meteen. Vooraleer de kopers het minikasteel bezoeken, krijgt hij enkele minuten de tijd om het pand verkoopsklaar te maken. De lichten worden aangestoken, de deurmat wordt recht gelegd en er wordt een laatste keer getest of de voordeur wel vlot opengaat. Tom neemt vervolgens weer plaats in het busje om er opnieuw uit de stappen, deze keer met een cameralens op zijn neus.

Op televisie is het niet te zien, maar het - intussen legendarische - 'Huizenjagers'-busje is volgestouwd met kleine GoPro-camera's, extra verlichting én een technisch assistent die zich naast een hoop materiaal in de koffer dubbel plooit. "Ik moet erop toezien dat het beeld en de audio van de cameraploeg synchroon lopen", vertelt Bram (22) met opgetrokken knieën. De beelden die hij vanaf zijn monitor in de koffer bekijkt, worden trouwens niet alleen met een camera gefilmd, maar ook met een iPhone. Die wordt op de mobiele camera gemonteerd en neemt ook beelden op. Na tien minuutjes wordt de telefoon eraf gehaald en aangesloten aan de monitor in het busje, zodat de twee achtergebleven makelaars al commentaar kunnen geven op het pand. "Vroeger deden we dat rechtstreeks via videobellen, maar niet elk gehucht heeft een goeie 4G-verbinding. Daar waren we al snel achter", lacht Erik. Hij werkt nu al voor het vierde jaar bij 'Huizenjagers' en heeft een eigen theorie voor het succes. "Het is gewoon heel herkenbaar. Je kan binnenkijken in huizen en de prijzen vervolgens vergelijken met panden uit jouw buurt. Bovendien kan je op elk moment in de week inpikken, want elke aflevering staat op zichzelf."

Maar 13 keer geboden

"'Huizenjagers' is tot in de puntjes voorbereid en dat moet ook", gaat Erik verder. "We hebben telkens één dag om een klein uur televisie te maken, dat is niet veel. Daarom laten we liefst zo weinig mogelijk aan het toeval over, maar het is bijvoorbeeld al gebeurd dat een pand zondag verkocht was, terwijl we er maandag opnames hadden, dan moet er ook snel geschakeld kunnen worden."

Hoe mooi of speciaal de locaties ook mogen zijn, er wordt niet zo vaak een bod gedaan op één van de panden. In de vorige vier seizoenen samen slechts dertien keer. Toch vindt Erik dat een mooi resultaat. "De makelaars krijgen maar één kans om de droomwoning van de kopers uit te zoeken. Je moet dan toch ook wat het geluk hebben dat die specifieke koper nét verliefd wordt op dat ene huis."

Wie kiest die muziek?

De vragen die Erik het vaakst moet beantwoorden, hebben vreemd genoeg niets te maken met de huizen. Blijkbaar willen de fans vooral weten wie het busje bestuurt en wie de muziek kiest onder de beelden van de makelaars. "Je wilt niet weten hoe vaak ik word aangesproken op die muziek. Het is een extraatje dat het programma net dat tikje meer geeft. Maar het is een team van mensen dat zich daarin laat gaan, niet één specifieke persoon. Net zoals de chauffeur van het busje niet altijd hetzelfde crewlid is. Sorry voor de teleurstelling", lacht Erik.

'Huizenjagers'

VIER

19.40 uur

5 seizoenen 'Huizenjagers', dat zijn

552 panden

184 episodes

138 makelaars

2.246,5 kmin één seizoen (het vierde)

Valse start door hittegolf

Ook de kijkcijfers kreunen onder de hitte. De startaflevering van 'Huizenjagers' - nochtans met Pat Krimson en Loredana als opmerkelijke kandidaten - scoorde maandag met 167.105 kijkers ruim 20% slechter dan de eerste aflevering van vorig jaar.

Ook daarna bleven de meeste Vlamingen in de zon vertoeven, want ook 'De rechtbank' deed het met 525.043 kijkers slechter dan vorig seizoen (-12%).

'Familie' opende op VTM met 654.421 fans. Een jaar eerder waren er dat 693.446. (MC)