Onze reporter analyseert alle tips uit ‘The Masked Singer’ en komt zo misschien wel héél dicht bij de identiteit van de gemaskerde zangers

Het gaat razendsnel in ' The Masked Singer '. Als 'Monster' moest politicus Bart Tommelein (58) vorige week meteen vertrekken uit het VTM-programma. En vanavond komt met 'Zeemeermin' al een onverwachte nieuwkomer in zijn plaats, van wie we straks pas de eerste hints zullen zien en horen. Wij fileren de eerste aflevering, zetten alle aanwijzingen op een rijtje en wagen een gokje naar de identiteit van de zingende BV's.