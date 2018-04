Onze Hollywoodvrouw bezoekt de Melody Ranch in LA: het decor van het tweede seizoen van 'Westworld' Redactie

14 april 2018

06u00

Bron: Kristien Gijbels Morato 0 TV Fans van ‘Westworld’ mogen zich alvast in de handen wrijven, want het langverwachte tweede seizoen wordt tijdens de nacht van 22 op 23 april op Play More uitgezonden. De serie wordt vaak in één adem met ‘Game Of Thrones’ genoemd, want het zou volgens fictieliefhebbers dé perfecte opvolger zijn van de immens populaire HBO-reeks die er volgend jaar na acht seizoenen mee ophoudt. HLN.be trok daarom eind vorig jaar naar de Melody Ranch in Los Angeles County waar de opnames van het tweede seizoen plaatsvonden.

De Melody Ranch in Santa Clarita – op zo’n 45 minuten rijden van hartje LA – doet al meer dan honderd jaar dienst als decor van bekende westerns waaronder ‘The Lone Ranger’, ‘Magnificent Seven’, ‘Gunsmoke’ en ‘Hopalong Caddidy’. Het gigantische cowboydorp heeft een saloon, een bank, winkeltjes, een hotel, een kerk, een school, een manege, een bioscoop en zelfs een gevangenis. Kortom: de ideale locatie voor een reeks over een futuristisch pretpark waar toeristen zich in het Wilde Westen wanen en ze naar hartenlust robots aan flarden kunnen schieten. Niet zo ideaal: het is er broeiheet, vraag dat maar aan de acteurs. Ed Harris (67), die de ‘man in black’ speelt, is zelfs verrast dat er nog niemand is flauwgevallen op de set: “Want je droogt hier door de hitte heel gemakkelijk uit. Ik draag vier lagen kledij en ben van kop tot teen bedekt: een hoed, handschoenen, laarzen, noem maar op. Ik zweet me te pletter wanneer ik die zwarte hoed op heb, dus ik moet goed opletten dat ik voldoende water drink. Ik leg er keukenrol in om het zweet te absorberen, maar bij 45 graden helpt dat helaas niet echt. Ik spring dan ook altijd een gat in de lucht bij het minste briesje dat ik voel.”

Tegenspeelster Evan Rachel Wood (30), boerendochter en robot Dolores, zegt dat niet alleen de extreme temperaturen, maar ook de extreme locaties haar dag serieus kunnen verknallen: “De opnames zijn bijzonder afmattend, zowel op fysiek als emotioneel vlak. Sommige gebieden zijn zo onherbergzaam dat we er enkel met een quad geraken. Eenmaal aangekomen is het er ofwel extreem warm, ofwel extreem koud. Doe daar nog eens een heleboel stunts en gevechtscènes bij, en je dag is om zeep. Zo’n draaidagen zuigen alle energie uit je. Soms heb ik zo veel pijn dat ik dagenlang niet kan wandelen. De meeste dagen zit ik onder het bloed, vuil en blauwe plekken, maar ik blijf mijn ‘Westworld’-littekens toch met trots dragen. (lacht)”

“We werken als paarden”, gaat Jeffrey Wright (52) verder. Wright speelt Bernard Lowe, een medewerker van het ‘Westworld’-pretpark die aan het hoofd van de Delos Programming Division staat. “Ik had gisteren uitzonderlijk een dagje vrij, maar op een gemiddelde werkdag staan we meer dan 15 uur op de set. Vorige week hebben we zelfs 19 uur aan een stuk moeten werken, en dat is echt kapotmakerij. Veel tijd om ons op een scène voor te bereiden is er dus niet, al proberen we wel een paar uur op voorhand een beetje te repeteren. En tóch zie ik de tv-makers nog steeds even graag. Bizar, nietwaar?! (lacht)”

De decors zien er zo echt uit, dat je haast vergaat dat je in een filmstudio bent. “Dat de sets er realistisch uitzien, is als acteur natuurlijk heel mooi meegenomen. Het is ook altijd fijn om op locatie te gaan, zoals in Utah. Het landschap is ronduit adembenemend en het voelt alsof je middenin ‘Westworld’ zit.” Wright verklapt dat de productie dit jaar nóg groter is geworden, en dat de tv-makers hem keer op keer blijven verbazen: “Op sommige dagen hebben we maar liefst 400 figuranten op de set rondlopen. De crew werkt de klok rond om alles tot in de puntjes uit te werken, wat op zo’n grote schaal geen lachertje is. Op zo’n dag ziet het zwart van de mensen: acteurs, figuranten, timmermannen, handarbeiders, crewleden, cameramannen, noem maar op. Er is altijd wel iemand aan het werk op de set: is het niet voor, dan is het wel achter de schermen. Ik ga tussen de opnames door het liefst van allemaal bij de schrijnwerkerij langs, want er gaat niets boven de geur van vers gesneden hout en zaagsel. Je ziet letterlijk hoe de sets voor jouw neus in elkaar getimmerd worden. Als acteur durf je al wel eens te denken dat het allemaal om jou draait, maar zonder deze getalenteerde mensen achter de schermen zou ‘Westworld’ nooit geweest zijn wat het nu is.”

Toch had het niet veel gescheeld, of de serie was er nooit geweest. Volgens welingelichte bronnen werd de serie in 2014 door HBO gekocht en zou ze in 2015 uitgezonden worden, maar zou het peperdure project al snel té ambitieus geweest zijn. Zou deden geruchten de ronde dat het rommelde binnen de productie en dat sommige scripts herschreven moesten worden. Wright geeft toe dat het opvallend lang heeft geduurd om de reeks van de grond te krijgen, en dat ze bij HBO een heus huzarenstukje hebben moeten leveren: “De eerste aflevering werd in augustus 2014 ingeblikt, maar het zou nog tot oktober 2016 duren vooraleer de pilot ook effectief werd uitgezonden. Twee jaar van conceptie tot geboorte is lang voor een serie, maar kijk waar we nu staan.” Of ze op voorhand wisten dat de serie zo’n groot succes zou worden? “Absoluut. We wisten perfect waar we mee bezig waren. Daarom was die break van twee jaar juist zo frustrerend, want we stonden allemaal te popelen om de ‘Westworld’ aan het grote publiek te tonen. Ik draai al lang genoeg mee in dit wereldje om te weten wat wél en niet goed is, en dit is zo’n project waarvan je weet dat het bijna niet mis kán lopen.”

‘Westworld’ is meteen ook één van de duurste series aller tijden. Zo zou het eerste seizoen alleen al meer dan honderd miljoen dollar (81 miljoen euro) gekost hebben – waaronder 25 miljoen (20 miljoen euro) alleen al voor de eerste aflevering. Duizelingwekkende cijfers voor Harris: “Ik zou volgend jaar graag een film willen draaien, en geloof me wanneer ik zeg dat ik de hele prent met het volledige budget van één aflevering zou kunnen maken.” Volgens vakblad The Hollywood Reporter zou Harris 175.000 dollar (142.000 euro) per aflevering verdienen en een contract van minstens twee jaar hebben getekend, maar daar kan of wil de acteur niet op ingaan.

‘Game Of Thrones’ stopt er mee en ‘Vinyl’ – de al even dure serie over de muziekindustrie van Martin Scorsese en Mick Jagger - was helaas niet het verwachte succes. HBO richt daarom nu meer dan ooit haar pijlen op ‘Westworld’. Harris belooft ons alvast dat ook het tweede seizoen niet zal teleurstellen: “De serie zit in de eerste plaats waanzinnig goed in elkaar, en de acteurs zijn buitengewoon goed. De verhaallijnen zijn ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook enorm interessant. Het is zo’n beetje als ‘Game Of Thrones’, waar je soms niet goed weet wat er precies aan de hand is, maar waar je wel een uur lang aan je tv-scherm gekluisterd zit. De regie is schitterend, en de personages hebben stuk voor stuk een boeiende verhaallijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om alle puntjes met elkaar te verbinden, maar dat maakt het nu juist zo entertainend.”

Harris overdrijft niet wanneer hij zegt dat de reeks ingewikkeld is, want zelfs de acteurs kunnen er soms nog amper aan uit. Wood: “Wij krijgen de scripts kriskras door elkaar toegestuurd. Ik ging er van uit dat ik voor het tweede seizoen veel meer op voorhand te weten zou krijgen, maar ik weet nu eigenlijk veel minder dan tijdens de opnames van het eerste seizoen! De tv-makers hebben ons bewust een beetje ‘dom’ gehouden. De afleveringen werden niet in chronologische volgorde opgenomen, waardoor het eens zo moeilijk was om te begrijpen wat er nu eigenlijk allemaal gaande is. Ik heb zelfs al een aantal scènes gedaan waarvoor ik het script niet eens gelezen heb! ‘Westworld’ is daarom veruit de grootse uitdaging van mijn acteercarrière, want het enige dat je als acteur kan doen is er op vertrouwen dat de makers op het einde van de rit alle puzzelstukjes in elkaar doen vallen. Mijn tegenspeler Jeffrey (Wright) en ik hebben meermaals discussies gehad over welke aflevering we nu aan het opnemen waren, want we hadden geen flauw idee wat er allemaal gaande was. Die constante onzekerheid heeft me meer dan eens een mini-hartaanval bezorgd. (lacht)”

En zelfs al zouden ze weten wat er in het tweede seizoen te gebeuren staat, dan zijn ze nog contractueel verplicht om te zwijgen. Terwijl Harris voorzichtig beweert dat het er “goor aan toe zal gaan” en dat “de hel overal zal losbreken”, lost ook Wood slechts een héél klein tipje van de sluier: “Het tweede seizoen is zo intens en choquerend dat het eerste seizoen er als een theekransje zal uitzien.” Alstublieft!

Belgische release: Het tweede seizoen start tijdens de nacht van 22 op 23 april, live met de US. Het eerste seizoen van ‘Westworld’ verschijnt integraal op 26 maart terug in Play More.