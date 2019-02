Onze Hollywoodreporter presenteert exclusieve podcast met 'Friends'-ster' Matt LeBlanc Redactie

Hoe zou het nog zijn met Matt LeBlanc? Onze Hollywoodvrouw Kristien Gijbels ging op de koffie bij de 51-jarige acteur die in de jaren ’90 wereldberoemd werd dankzij zijn personage Joey Tribbiani in ‘Friends’. In een exclusieve podcast kom je onder andere te weten of de tv-ster een mogelijke ‘Friends’-reünie ziet zitten, hoe geld zijn leven veranderde, welke nadelen aan zijn succes verbonden zijn en wat zijn tienerdochter ervan vindt om zo’n bekende papa te hebben.

Of er ooit een ‘Friends’-reünie zal komen: “Er zijn de voorbije jaren al zóveel reboots uitgebracht, en ‘Friends’ lijkt me gewoon niet de gepaste serie om opnieuw leven in te blazen. ‘Friends’ ging over vrienden die net afgestudeerd waren en wiens levens nog niet echt begonnen waren. Ze hadden nog geen familie: hun vrienden waren hun familie. En nu dat ieder zijn eigen weg is gegaan, weet niemand juist welke verhalen er nog verteld zouden kunnen worden. Ik heb het er al met de scriptschrijvers over gehad en ook zij weten niet goed wat voor verhaallijnen ze er nog uit kunnen halen. Ik vind dat we er op het juiste moment een punt achter hebben gezet. Teruggaan zou gewoon vreemd en niet goed aanvoelen. Ik zou enkel willen teruggaan als ik een teletijdmachine had en alles nog eens kon overdoen, want het was toch echt wel een geweldige periode.”

Over de minder leuke kantjes van het ‘Friends’-tijdperk: “Mensen zullen mij altijd blijven kennen als Joey, maar er zijn ergere dingen waar je mee kunt opgezadeld zitten. Ze zeggen wel eens dat ik door deze rol getypecast werd, maar zo zie ik het helemaal niet. Het flatteert me juist dat ze mij altijd als Joey zullen blijven zien. Ik was dol op mijn personage, en ik heb hem altijd ontzettend grappig gevonden.”

Wat zijn dochter ervan vindt om een bekende papa te hebben: “Ik heb haar niet horen klagen toen we backstage mochten bij Taylor Swift! Dat vond ze blijkbaar helemaal niet zo erg. Ik heb haar onlangs kaartjes gegeven voor het concert van Lady Gaga, en daar keek ze heel erg naar uit. Ik zou pas een héél goede papa zijn als ik er voor zou kunnen zorgen dat ze Freddie Mercury kon ontmoeten omdat ze onlangs ‘Bohemian Rhapsody’ heeft gezien, maar helaas is geen enkele papa goed genoeg om dat voor elkaar te krijgen.” (lacht)