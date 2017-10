Onverwachte wending: Dominique Deruddere vervangt Johan Boskamp in Slimste Mens Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 1 VIER TV Regisseur Dominique Deruddere zal zijn opwachting maken in het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Hij vervangt Johan Boskamp, die om persoonlijke redenen niet meer meedoet. Dat meldt televisiezender VIER.

Deruddere zal al in het begin van het seizoen aantreden. Erik Van Looy belde zijn collega zelf op met de vraag of hij kon inspringen. "Dominique zorgt weer, zoals elke geweldige regisseur, voor een onverwachte plottwist. Ik wou hem al lang in 'De Slimste Mens ter Wereld', maar hij woont in de VS en de agenda's waren steeds de oorzaak dat het niet lukte. Hij heeft een heel brede algemene kennis, maar de typische weetjes uit eigen land zullen toch wat moeilijker liggen. Maar ik ben hem erg dankbaar dat hij meteen heeft toegezegd."