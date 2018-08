Onverwachte ontmoeting tijdens opnames 'Dagelijkse Zomerkost': "Is er hier iets om te eten?" DBJ

20u50 0 TV Jeroen Meus schrok zich een hoedje tijdens de opnames van zijn zomerse kookprogramma 'Dagelijkse Zomerkost'. Toen een wielrenner zijn barbecue naderde, bleek het om niemand minder dan Tom Waes te gaan.

“Is er hier iets om te eten?”, vroeg een schertsende Tom Waes. “En wij zijn met tien he”, voegde hij daaraan toe. De tv-kok liet weten dat hij nog maar net begonnen was met de opnames en dat Tom en zijn vrienden dus nog wel een tweetal uur moesten wachten. “Maar ik ga niet terugkomen hoor, wij zullen hier gewoon wel een pint drinken”, aldus Waes.

De ontmoeting tussen de twee vrienden, die onder meer vaak zij aan zij verschenen in de zondagavondquiz 'Twee tot de zesde macht', kwam er korte tijd voor Tom Waes een ernstig fietsincident had in de Spaanse bergen. De presentator kwam toen in een afdaling met zijn fiets frontaal tegen een auto terecht en brak zijn sleutelbeen.