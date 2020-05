Onverwacht: Ruby Rose verlaat ‘Batwoman’ SDE

20 mei 2020

18u56

Bron: Variety 1 TV Hoewel nog niet zo lang geleden werd aangekondigd dat superheldenreeks ‘Batwoman’ een tweede seizoen krijgt, zullen de makers het zonder hun hoofdrolspeelster moeten stellen. Onverwacht heeft Ruby Rose (34) bekendgemaakt dat ze niet langer zal meespelen in de show. Dat schrijft Variety.

“Ik heb de extreem moeilijke beslissing genomen om volgend seizoen niet terug te keren naar ‘Batwoman’”, laat Ruby Rose in een mededeling weten. “Ik heb deze beslissing niet lichtvaardig gemaakt, want ik heb erg veel respect voor de cast, crew en iedereen die zowel in Vancouver als in Los Angeles aan de show werkt.” Waarom de actrice ermee stopt, zegt ze niet. In september raakte wel bekend dat ze een spoedoperatie had ondergaan, nadat ze bijna verlamd raakte na een ongeluk op de set. Maar een bron dicht bij de productie laat aan Variety weten dat haar beslissing “niets te maken heeft met haar gezondheid of met blessures.”

De makers moeten dus op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeelster. Zij zal - net als Ruby - deel moeten uitmaken van de LGBTQ-gemeenschap, laat de studio weten. In deze reeks is Batwoman namelijk openlijk lesbisch. Haar vertolkster moet dat ook zijn, vinden de makers.

