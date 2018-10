Ontsnapt Viktor Verhulst aan een familiedrama? Dit was aflevering 8 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

29 oktober 2018

22u48 1 TV Oef, geen drama bij de familie Verhulst. Zoonlief Viktor overleeft zijn eerste deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ontsnapt, zoals hij aan het einde van de aflevering vertelde, aan een mogelijke onterving door papa Gert. Die blijft tot nader order nog steeds de beste speler ooit in de VIER-quiz, al is VTM-journaliste Julie Colpaert goed op weg om hem te bedreigen. In de verte doemt voor haar die onmogelijke elfde deelname op. Morgenavond speelt ze immers al voor de negende keer mee.

De korte samenvatting van aflevering acht: opluchting bij Viktor Verhulst, en alweer succes voor Julie Colpaert, die met schijnbaar gemak rustig 527 seconden bij elkaar fietste. StuBru-stem Michèle Cuvelier kende een compleet onverklaarbare off-day. Vorige donderdag was nog allesoverheersend in de quiz en werd ze de nieuwe recordhoudster met 598 seconden. Vanavond was ze echter een schim van die agressieve, overheersende en haast alleswetende speelster. De inzinking die Colpaert donderdag bijna velde, bleek nu fataal voor Cuvelier. Ze kwam niet op dreef in het reguliere spel en bleek een vogel voor de kat in de finale tegen Viktor Verhulst. Het aantal juiste antwoorden in die finale spreekt boekdelen: Michèle keek op tegen een achterstand van 129 seconden en wist op 6 vragen exact 10 goede antwoorden te bedenken. Viktor, die enkel moest controleren, produceerde 8 goede antwoorden en hield aan de meet zo 151 seconden over.

James laat zijn beste versiertrucs los op Jonas:

Opmerkelijke was de wederopstanding van Julie Colpaert. Eind vorige week was ze licht tot hevig zwalpend, nu opnieuw overheersend. Ze sloeg opnieuw toe in haar geliefde foto- en filmpjesronde en speelde zo 527 seconden bij elkaar. Een topscore. Het verschil met Michèle Cuvelier kon niet groter zijn: zij had één dip en werd definitief uit de quiz geknikkerd. De Slimste Mens ter Wereld kan wreed tof zijn. Of gewoon wreed.

En dan was er nog het olijke, vrolijke duo James Cook en Jonas Geirnaert, de Peppi en Kokki van de jury. Geirnaert was eens te meer de koning van de onmogelijke oneliners, Cooke de supporter van Viktor en de man die zich wat graag laat gaan.

Een compilatie van de beste grappen en grollen van de jury:

De leukste quotes

Viktor: “Ik heb me niet voorbereid. Ook al omdat je maar drie weken geleden hebt gebeld. Ik had geen tijd.”

Jonas: “Ik wil nog iets zeggen over de neutraliteit van de jury. Ik vind dat belangrijk. Het is niet omdat James Viktor kent dat hij in zijn jurywerk Viktor gaat bevoordelen. Maar wel omdat Gert hem daarnet 800 euro heeft gegeven.”

Jonas (over Julie): “Acht keer deelnemen. Dat lijkt niet meer op een quiz, maar op stalking.”

Viktor (over plassen): “Ik kan niet in een urinoir plassen. Ik moet altijd in een kotteke gaan. Plasangst.” Waarop Geirnaert: “Ik heb iets gelijkaardigs. Ik moet kakken in een urinoir.”

Jonas (over seksuele voorkeur): “Niemand maakt daar nog een probleem van. Die van mij is hetero. James is homo en Viktor en zijn papa is K3.”

Waarom Viktor urinoirs vermijdt:

Kantelmomenten

In de ‘3-6-9’-ronde worden de seconden netjes verdeeld, terwijl Julie in de ‘Open Deur’ meteen uitloopt. Michèle lijkt nauwelijks wat te weten over Tom Waes en kondigt zo haar off-day aan. In de puzzelronde verliest Michèle alweer tijd. Julie is bliksemsnel.

Ook in de fotoronde sukkelt Cuvelier lustig verder. Ze weet de link over Vlaamse zangers niet. Viktor en Julie scoren wél.

In de filmpjesronde slaat Colpaert weer genadeloos toe. Ze haalt twee keer 50 seconden binnen van de concurrentie en werkt op haar filmpje over de Strade Bianche netjes af.

In de finale weet Cuvelier haar niveau niet op te krikken. Verhulst speelt rustig uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 527 sec.

2. Viktor Verhulst 360 sec.

3. Michèle Cuvelier 221 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 8 deelnames 6 overwinningen, 2 finales gewonnen

2. Saïd Boumazoughe: 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Michèle Cuvelier: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Guy T’Sjoen: 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

5. Liesa Naert: 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Actrice Clara Cleymans

Doe vraag: wie kan het langste in de camera kijken zonder met zijn ogen te knipperen?