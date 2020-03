Exclusief voor abonnees Ontsnappingskoningin Leen uit ‘Homo Universalis’: "Hopelijk blijven mijn gelukssokken werken" Jacob De Bruyne

26 maart 2020

00u00 0 TV De ultieme overlever. Dat is het minste wat je kan zeggen over 'Homo Universalis'-deelneemster Leen (39) uit Borgerhout. Keer op keer weet ze op het nippertje te ontsnappen aan de uitschakeling in het slotspel van 'Iedereen beroemd'. "Ik denk dat ik een beschermengel heb.”

Nooit had het Eén-magazine 'Iedereen beroemd' meer kijkers dan afgelopen week. Met een gemiddelde monsterscore van bijna 1,4 miljoen per dag deed het beter dan eender welk ander programma in dat tijdslot, inclusief 'Man bijt hond'. Die miljoenen kijkers herkennen ongetwijfeld Leen Jacobs uit Borgerhout, de kandidaat die al ettelijke keren door het oog van de naald kroop in het meedogenloze afvallingsspelletje 'Homo Universalis'. Minstens zeven keer bleef Leen al bij de laatste twee of drie kandidaten over.

