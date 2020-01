Ontslagen VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek terug op tv: “Dit is een duidelijke knipoog” Redactie

16 januari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Je hebt het misschien al gezien: sinds kort loopt op VTM een reclamespot voor de nieuwe Netflix- reeks ‘Messiah’. In dat filmpje figureert voormalige schermgezicht Lynn Wesenbeek (57) als nieuwslezeres. Best verrassend, want Lynn werd in 2012 - na een loopbaan van 24 jaar bij VTM - bedankt voor bewezen diensten.

De ex-Miss België was nochtans al die tijd één van de vaste en erg gewaardeerde gezichten van de commerciële zender. Eerst als omroepster, daarna als presentatrice, en uiteindelijk als nieuwsanker. Haar ontslag was erg pijnlijk. Maar kijk: anno 2020 is Lynn dus (even) terug op tv als nieuwslezeres.

Dit komt toch wel onverwachts, Lynn.

Ja. Maar kijk, het zit zo: bij Netflix België zochten ze een nieuwsanker dat niet meer verbonden is aan een zender. En die vijver is niet zo heel groot, hé. Netflix wil zich nog meer op de Belgische markt gooien. Ook met Vlaamse content. En dus ook met acteurs en gezichten van eigen bodem. Daarom hebben ze dat reclamespotje gemaakt.

Het gaat jou alleszins nog heel goed af.

Ik heb het ook altijd erg fijn gevonden om te doen, het nieuws lezen. Eerst bij VTM, achteraf nog bij Kanaal Z. Al werd ik daar aangetrokken als presentatrice van het interviewprogramma ‘Z-Talk’, niet echt als anker. Maar weet je wat het is? Het is een job die je niet verleert. Net als fietsen. (lachje)

Grappig: je neemt identiek dezelfde pose aan als toen.

Goed opgemerkt! Da’s inderdaad iets wat de makers van het spotje graag wilden. Voor de herkenbaarheid. En ja, ’t was fijn om nog eens op die plek te zitten, aan een nieuwsdesk.

(lees verder onder de foto)

Maar misschien ook een klein beetje pijnlijk. Er kwamen ongetwijfeld minder leuke gevoelens bij je naar boven.

Het was een mooie tijd bij VTM, maar het leven gaat voort. Ik heb het altijd een heel uitdagende job gevonden. Vanwege het live-aspect en de onvoorspelbaarheid. ’t Is ook gewoon tof om dagelijks met de actualiteit bezig te zijn. Je leert zoveel bij over wat er in de wereld gebeurt.

Het spotje van Netflix loopt dus onder andere op VTM. Dat roept wellicht bij heel wat kijkers herinneringen op.

Wellicht wel, maar je ziet vrij snel dat ik niet in de échte nieuwsstudio zit. Dat het om een reclamecampagne gaat. Mensen zijn slim genoeg om het verschil te zien. Weet je, ’t is eigenlijk vooral bedoeld als knipoog. Je moet er niet meer achter zoeken.

Geen ludieke wraakpoging of sollicitatie dus.

Oh, nee! Ik werk nu vooral voor bedrijven als moderator en dat doe ik enorm graag. ’k Heb er mijn handen vol mee. Maar voor zulke plezante projecten als die Netflix-reclamespot mogen ze me altijd bellen.

Dit spotje gaat over de serie ‘Messiah’. Kijk jij zelf?

Ik ben een Netflix-kijker, maar aan ‘Messiah’ ben ik nog niet kunnen beginnen. Hopelijk blijft die reeks nog een hele tijd beschikbaar en krijg ik er later de kans toe. Ik weet wel dat de hoofdrolspeler Mehdi Dehbi Belgische roots heeft. Da’s ook de reden waarom Netflix dit filmpje heeft gemaakt, speciaal voor de Belgische markt. Om talent van bij ons in de kijker te zetten.

Veel vrouwen vinden die Mehdi Dehbi erg aantrekkelijk.

Zo goed heb ik hem dus nog niet bekeken. Maar zo’n weldoener, wat zijn personage beweert te zijn, daar zijn we nooit tegen. (lacht)

Je kijkt hopelijk wél naar ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ met Jens Dendoncker, de vriend van je dochter Lauren.

Ja, natuurlijk. Jens is op zijn manier in het programma ook een beetje een weldoener. En ’t is een toffe kerel.