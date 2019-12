Ontslagen ‘Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert debuteert in ‘Familie’: "Mijn personage gaat veel in gang zetten" HL

04 december 2019

00u00 6 TV 2019 eindigt dan toch met een positieve noot voor Dorien Reynaert (30). De actrice werd onlangs na vijf jaar trouwe dienst ontslagen bij 'De Buurtpolitie', maar heeft nu toch een nieuwe rol beet. Zonder één keer te solliciteren. Volgende week debuteert ze op de set van 'Familie'. "Ik ga me daar enorm amuseren."

Dorien verdwijnt een tijdje van het scherm. Vorige week was ze een laatste keer in 'De Buurtpolitie' te zien, en het duurt nog tot eind februari voor ze in 'Familie' zal opduiken. In de soap speelt ze de rol van Alex. "Een jonge vrouw die toevallig in het verhaal belandt, maar daarna voor suspense zal zorgen. Een personage met serieus wat pit - en dat staat me wel aan. In 'De Buurtpolitie' speelde ik als Femke een agente die vooral objectief moest zijn en daardoor weinig emoties kon tonen. Bij 'Familie' wordt dat wel even anders. Alex heeft scherpe kantjes en ongewone trekjes. Dat mag ik allemaal spelen. Heel boeiend, dus. Alex is een tijdelijke gastrol, maar één die zal opvallen en veel in gang zal steken. Zelfs als ze nadien verdwenen is. Mijn eerste opnamedag staat volgende week ingepland, maar ik heb tijdens de eerste lezingen al kennisgemaakt met mijn nieuwe collega's en ontdekt dat ik in een superfijne groep ben terechtgekomen. Eentje waar ik me enorm ga amuseren. Vooral met Erika Van Tielen (Amélie) en Yanni Bourguignon (Cédric), zij worden mijn belangrijkste tegenspelers."

Repeteren in de keuken

Dorien is verrast dat ze zo snel als actrice weer aan de slag kan. "Afgelopen zomer kreeg ik te horen dat mijn rol bij 'De Buurtpolitie' in september zou stoppen. Na zeven seizoenen en drie bioscoopfilms had ik ook wel het gevoel dat ik er alles had uitgehaald. Toch schrok ik van dat ontslag: 'Oei, wat nu?' Ik wist dus al een tijdje dat ik dringend werk moest maken van mijn sollicitatiebrieven. Maar het was er nog altijd niet van gekomen. Ik had al wel wat adressen van Vlaamse productiehuizen gegoogeld, maar nog geen enkel aangeschreven. Dat blijft een minpuntje bij mij: ik kan mezelf niet goed verkopen. Ik had mijn handen ook vol met het evenementenbureau dat ik samen met mijn echtgenoot Robin run. Dat ik toch een nieuwe rol beet heb, is dus erg leuk - omdat het ook wel onverwacht op mijn pad kwam. Het productiehuis Zodiak maakt niet alleen 'De Buurtpolitie', maar ook 'Familie'. De ploeg zocht een actrice met mijn profiel en wist dat ik beschikbaar was. Meer was er niet nodig om mij opnieuw aan de slag te krijgen. Ik werd uitgenodigd voor een auditie en die verliep perfect. Ik had me goed voorbereid en alle scènes thuis met mijn man in de keuken gerepeteerd. Robin is geen topacteur (lacht), maar zijn tegenspel heeft me wel geholpen."

Kijken met oma

Dorien kijkt uit naar haar eerste scènes op de set. "Mijn oma was een enorme soapliefhebber en leerde mij de Van den Bossches kennen. Vroeger keek ik altijd met haar naar die serie. De laatste jaren heb ik minder tijd om televisie te kijken, maar ik ben altijd een fan van 'Familie' gebleven. Die VTM-soap beheerst als geen ander de kunst om perfecte cliffhangers te bedenken. Na elke aflevering ben je nieuwsgierig en wil je het vervolg kennen. Dat vind ik straf. Sinds ik weet dat ik mag meespelen, kijk ik natuurlijk opnieuw meer. Dan zeg ik tegen mijn man: 'Ik moet mijn huiswerk nog maken.' En dan voel ik elke keer weer die drang om te weten hoe het gaat aflopen. Bij mijn eerste lezing heb ik dan ook meteen geïnformeerd naar wat er gaat gebeuren met Lars en Veronique. En met Amélie en Jonas. En met Mathias en Niko. Ik ben nogal nieuwsgierig en geloof me, er staat nog héél wat te gebeuren. (lacht)"