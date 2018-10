Ontroerende beelden van thuisfront zorgen voor tranen bij ‘Expeditie Robinson’ TDS

18 oktober 2018

21u30

Bron: VIER 0

Het wordt steeds lastiger op ‘Expeditie Robinson’. De ultieme survival, dat is vechten tegen de honger, verveling, maar vooral: tegen de emoties. De inzet van de immuniteitsproef in ‘Expeditie Robinson’ was ditmaal immers niet enkel de eilandraad, maar ook een persoonlijke videoboodschap van het thuisfront. Het zorgde voor een heus tranendal op het eiland.