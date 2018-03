ONTROEREND: Millie Bobby Brown beurt jongen op die 'Stranger Things'-feestje gaf waar niemand kwam opdagen TDS

21 maart 2018

19u41

Bron: Kameraki 0

'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown heeft haar hart laten spreken. Zij en Gaten Matarazzo hebben dan ook een jonge fan van de reeks een hart onder de riem gestoken. Die jongen had een verjaardagsfeestje gegeven in heus 'Stranger Things'-thema, maar pijnlijk genoeg kwam geen van zijn vrienden opdagen. Hij had 8 klasgenootjes uitgenodigd.