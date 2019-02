Ontroerend eerbetoon aan Marc Van Eeghem in 'Van algemeen nut'

27 februari 2019

Bron: Eén 0 TV Een volstrekt onbelemmerde avond in 1991 blijkt een mooie herinnering te zijn aan een hechte vriendschap tussen Peter Van den Begin, Stef Bos en de betreurde Marc Van Eeghem. Het wordt werkelijk stil in de studio bij Steven Van Herreweghe.

Steven ontdekt een optreden van Stef Bos met opmerkelijke achtergrondmuzikanten in het VRT-archief. Hoewel die muzikanten de kneepjes van het vak duidelijk niet onder de knie hadden, schuilt er toch een ontroerend verhaal over vriendschap achter. Stef Bos, Peter Van den Begin en Marc Van Eeghem leerden elkaar kennen op de toneelschool, maar vooral in het café ertegenover.

“In een dronken nacht 28 jaar geleden zei Stef plots dat hij de volgende dag een optreden had. En in de euforie beslisten we gewoon om samen te gaan én mee te doen,” blikt Peter Van den Begin nostalgisch terug. “Dat optreden doorstaat de tand des tijds. Dat zijn gewoon 3 vrienden die zich amuseren. Alles moest toen nog beginnen: geluk, verdriet en vrijheid,” herinnert Stef Bos zich.

Het was een aanstekelijk optreden. Steven ziet een bende kameraden op het podium en dat raakt hem. Samen met Stef Bos brengt hij in Van algemeen nut een hulde aan de overleden Marc Van Eeghem.

Van algemeen nut: donderdag 28 februari om 20.35 uur op Eén.