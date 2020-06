Ontluisterend turnschandaal en Steve Carrell in de ruimte: Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders Jules Hanot

06 juni 2020

08u00 0 TV Tv-beest Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders: van VTM tot Vitaya, van Netflix tot National Geographic.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastic Scandal : 'Liefdevolle' dokter werd 'het monster'

Coach John Geddert en dokter Larry Nassar leken het ideale team. De eerste als de keiharde trainer die zijn meisjes-gymnasten afbeulde en verrot schold, de tweede als de 'liefdevolle' medische mentor bij wie ze kwamen uithuilen. Het duo loodste de VS-turnploeg van het ene succes naar het andere en kon op onbeperkt krediet van de sportbobo's rekenen. Tot Nassar ontmaskerd werd als een onverbeterlijke pedofiel. De wolf in schapenvacht die elk pijntje behandelde met zijn beruchte 'vaginale drukpuntmethode' en minstens 250 meisjes seksueel misbruikte. Hoe 'het monster' ondanks een regen van klachten jarenlang zijn gang kon gaan en waarom zowel coach Geddert, de turnbond als het Olympisch Comité de andere kant opkeken, wordt uitgezocht in deze documentaire met beelden van onmenselijk zware trainingen en schokkende getuigenissen van misbruikte turnsters. Larry Nassar werd na verschillende processen in totaal tot meer dan... 300 jaar cel veroordeeld en de Amerikaanse turnbond tot het betalen van een schadevergoeding van 200 miljoen euro.

Te bekijken op Canvas op zaterdag om 21u55.

‘Space Force’ : S atirische ruimtekomedie

Als generaal Mark R. Naird zijn vierde ster krijgt, rekent hij erop baas van de Air Force te worden. In de plaats wordt hij 'gepromoveerd' tot commandant van de Space Force. Een nog onvoldragen ruimteleger dat ervoor moet zorgen dat de VS in 2024 'boots on the moon' kunnen zetten. Zijn vrouw en dochter volgen hem met frisse tegenzin naar Colorado, waar hij de lancering van de Epsilon 6-raket in goede banen moet leiden. Dat zulks niet vlot verloopt, laat zich raden. Naird is immers van het stuntelige type en wordt zowel geassisteerd als tegengewerkt door personeel met meer dan één hoek af. Het vervolg ontdekt u in deze satirische komische reeks van Steve Carell en Greg Daniëls, die eerder 'The Office US' bedachten. 'Space Force' haalt lang dat hoge niveau niet maar is - mede dankzij de vele steken onder water naar Donald Trump - af en toe best grappig en wordt van de middelmatigheid gered door een sterrencast met naast de altijd geestige Steve Carell ook Lisa Kudrow (Phoebe uit 'Friends') en een briljante John Malkovich.

‘Space Force’ is te bekijken op Netflix.

‘The Elvis All Star Tribute Special’ : Collega's brengen hommage aan 'The King'

In de jaren 1960 was Elvis Presley een beetje in de vergetelheid gesukkeld. 'The King' scoorde geen hits meer en hield zich vooral onledig als acteur in matige maar lucratieve films. Tot hij op 3 december 1968 met een iconisch tv-concert een succesvolle comeback inluidde die hem als vanouds weer naar de top van de hitlijsten bracht. Als eerbetoon aan Elvis Presley brengt een stoet topsterren een nieuwe versie van dat legendarische spektakel en rijgen onder anderen Ed Sheeran, John Fogerty, Jennifer Lopez, Blake Shelton en John Legend de Elvis-hits aan elkaar. Hun optredens werden verpakt in een indrukwekkende, ruim twee uur durende, muziekdocumentaire met interviews en zeldzame archiefbeelden van zowel 'The King of Rock&Roll' als het spectaculaire optreden van 52 jaar geleden.

De hommage is op zaterdag om 23u45 te bekijken op NPO3.

‘De Columbus’ : Laatste rit van 'de bus der traagheid'

Zes weken lang parkeerde chauffeur Wim Lybaert zijn 'bus der traagheid' helemaal bovenaan de kijkcijferlijstjes. De vierdaagse BV-onthaastingstrips bleken andermaal een schot in de roos en leverden het glasharde bewijs dat sterke tv niet noodzakelijk snel en flitsend hoeft te zijn maar ook in een gezapig tempo kan boeien. Met Lieven Scheire, Ingeborg, Tom Van Dyck, Dieter Coppens, Thijs Vanneste en Maaike Cafmeyer als passagiers werd - op weg naar overal en nergens - gemoedelijk over het leven gefilosofeerd. Maar, hoe traag de Columbus ook vorderde, zijn bestemming is bereikt. Tijd voor Wim Lybaert om herinneringen op te halen. In deze laatste aflevering blikt hij terug op de mooiste, leukste en ontroerendste momenten uit het derde seizoen en serveert hij als toemaatje een royale portie verrassende beelden die de reguliere afleveringen niet haalden.

De laatste aflevering van ‘De Columbus’ zie je op donderdag om 20u20 op Eén.

‘• A Plastic Whale • Plastic China • A Plastic Tide’ : Confronterend drieluik over nakende plastic-rampspoed

Met dit confronterende docu-drieluik wil National Geographic aantonen hoe plasticafval de planeet naar de verdoemenis helpt. De rampzalige toestand in onze oceanen werd pijnlijk duidelijk gemaakt door een dode walvis in wiens maag meer dan vijftig kilo plastic werd aangetroffen. Na 'A Plastic Whale' volgt 'Plastic China' met een intriest portret van een arme Chinese familie die op giftig rokende plasticbergen Europees afval recycleert. In het voortreffelijke 'A Plastic Tide' ten slotte toont journalist Thomas Moore ontluisterende beelden van stranden in Mumbai die ooit vol zonneklopers lagen en nu helemaal bedekt zijn met aangespoeld plasticafval. Hij onderzoekt de Londense riolen, ziet hoe in het Schotse Arrochar afval uit Australië aanspoelt en luistert naar wetenschappers die op de gevaren wijzen van 'microplastics' die alle oceanen en bijgevolg ook de mensheid bedreigen.

De reeks is maandag vanaf 20u05 te zien op National Geographic

‘I May Destroy You’ : De grijze zone tussen toestemming en misbruik

Het leven lacht de zelfverzekerde Londense Arabella toe. De vrijgevochten zwarte vrouw met paars haar heeft een hechte vriendengroep, een lief in Italië en een veelbelovende schrijverscarrière. Tot iemand een verkrachtingsdrug in haar drankje doet. De ochtend nadien herinnert Arabella zich amper iets. Maar dat er wat gebeurd is, staat vast. Ze heeft een hoofdwonde, er zit een kras op het scherm van haar smartphone en vaag ziet ze beelden van een man die zich over haar buigt. Terwijl ze voor zichzelf probeert te ontkennen dat ze seksueel werd misbruikt, dringt de echte waarheid langzaam door en vallen al haar zekerheden weg. Gedurfde, openhartige en behoorlijk provocerende HBO-reeks over de grijze zone tussen wederzijdse toestemming en seksueel misbruik. Met een overtuigende Michaela Coel (o.m. 'Chewing Gum' en 'Black Mirror'), die naar verluidt putte uit haar eigen ervaringen met grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Te bekijken op Play en op maandag om 23u45 op BBC1.

‘Het beste uit Belgium's Got Talent’ : Blij weerzien met Karolien(tje) Goris

Karolien(tje) Goris was elf toen ze zich acht jaar geleden naar de overwinning, een platencontract en 50.000 euro zong tijdens de eerste editie van 'Belgium's Got Talent'. Karolien(tje) is inmiddels psychologiestudente Karolien geworden en kan haar 'five minutes of fame' nog eens herbeleven in deze driedelige compilatie met het beste uit deze populaire talentenjacht. Zet u schrap voor een bonte stoet dansers, gymnasten, goochelaars, zingende honden, paaldansers, lenige oma's, charmezanger Michael Lanzo en de gemaskerde dansers van Baba Yega. Presentator van het eerste uur Koen Wauters analyseert de spraakmakendste acts en probeert te achterhalen wat er nodig is om succes te boeken in de show.

Te bekijken op woensdag om 20u35 op VTM