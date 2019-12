Onthullingen in bed, een afgebrande stad en lekker ‘wijnen’: dit zijn de meest opmerkelijke tv-momenten van 2019 BDB

28 december 2019

14u00 0 TV Ook in 2019 zijn we opnieuw verwend met straffe fictiereeksen, hilarische reality-tv en indringende reportagemagazines. Wij zetten enkele opmerkelijke tv-momenten van het voorbije jaar op een rijtje.

1. De dood van ‘The Night King’ in het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’

Hoewel de laatste afleveringen van de populaire fantasyreeks heel wat kritiek oogsten, vielen onze monden toch enkele keren open van verbazing. De meest iconische scène was ongetwijfeld de dood van die verschrikkelijke Night King. Arya Stark, gespeeld door actrice Maisie Williams, maakte een einde aan het gehate personage met één efficiënte dolksteek. Ook in de categorie ‘dit had ik niet zien aankomen’: het moment waarop Daenerys Targaryen King’s Landing platbrandt vanop haar draak.

2. De introductie van Baby Yoda in ‘The Mandalorian’

De serie ‘The Mandalorian’ doet wellicht niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar Baby Yoda doet dat ongetwijfeld wel. De miniversie van de groene goeroe uit het ‘Star Wars’-universum was de voorbije weken dé hype online. Memes met de kleine Yoda schoten als paddenstoelen uit de grond. Een geniale zet van Disney die de reeks uitbracht bij de lancering van hun online streamingplatform Disney+.

3. Een hysterische Meryl Streep in ‘Big Little Lies’

Het tweede seizoen van de HBO-hit ‘Big Little Lies’ was opnieuw om duimen en vingers bij af te likken. Dat kan niet anders met een topcast die onder andere bestaat uit klasbakken als Nicole Kidman en Reese Witherspoon. Dit jaar vervoegde Oscarwinnares Meryl Streep het gezelschap in de rol van Mary Louise, de irritante schoonmoeder van het personage van Kidman. Zij kan moeilijk om met de dood van haar zoon en zoekt in haar schoondochter een zondebok. Dat resulteert in een bijzonder etentje waarbij Streep de longen uit haar lijf schreeuwt. Toptelevisie!

4. De explosie van de kerncentrale in ‘Chernobyl’

‘Chernobyl’ wordt door velen genoemd als dé tv-reeks van 2019. Op een heel realistische en begrijpbare manier toont de serie de kernramp van 1986 én de gevolgen op politiek, juridisch én menselijk vlak. Het moment waarop de explosie plaatsvindt in de kerncentrale is zo geloofwaardig in beeld gebracht dat alle haren op onze armen kaarsrecht gingen staan.

5. Het opmerkelijke BBC-interview van prins Andrew

Omstreden, dat was het minste wat je kon zeggen van het interview van prins Andrew in het BBC-programma ‘Newsnight’. Hij sprak er voor het eerst over zijn banden met de van kindermisbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein. In het interview ontkende de prins opnieuw in 2001 seks te hebben gehad met de toen minderjarige Virginia Roberts Giuffre.

6. Wijnen, wijnen, wijnen!

Wijnen, het moet zowat het meest gebruikte woord zijn op sociale media in 2019. De schuldige: de Nederlandse realityfiguur Martien Meiland. Zijn oneliners konden dit jaar ook de harten van de Vlamingen veroveren en zijn programma ‘Chateau Meiland’ was één van de best scorende programma’s op Vijf. Haal de glazen maar boven!

7. Partnergeweld in ‘Familie’

Het was één van de meest besproken verhaallijnen in de VTM-soap dit jaar. Gloria, het gehate personage van Patsy Van der Meeren sloeg Peter (Gunther Levi) volledig in elkaar. Het brute partnergeweld zorgde voor onthutsende beelden en dat was vrij ongezien voor een Vlaamse soap.

8. Onverwachte kus in ‘Thuis’

Ook bij die andere oersoap ‘Thuis’ schuwen ze de taboes niet. Wanneer de tieners Joren (Mathieu Carpentier) en Stan (Jannes Coessens) na een zwempartij door de gang wandelen, ontstaat er spanning tussen de twee. Die eindigt in een kus en een spannende verhaallijn die duchtig over de tongen ging in het begin van het jaar.

9. Katja Schuurman over de vrije liefde in ‘Gert Late Night’

James Cooke zorgde ook in 2019 voor heel wat openhartige tv-momenten met zijn rubriek ‘Bedgeheimen’ in de talkshow ‘Gert Late Night’. Elke week dook hij met één van de gasten het bed in voor een intiem gesprek. De meest opvallende passage was ongetwijfeld die van de Nederlandse actrice Katja Schuurman. In het gesprek stak ze niet onder stoelen of banken dat ze een voorstander is van de ‘vrije liefde’. “We zijn sowieso altijd met z’n twee”, verklapte Katja. “Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er vanalles ontstaan.” Het hoogtepunt was ongetwijfeld toen James vroeg met hoeveel personen ze al tegelijk seks had gehad. “Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi? Zeven?”, antwoordde de actrice gevat.

10. Lady Gaga en Bradley Cooper bezorgen iedereen kippenvel

Een van de hoogtepunten van de Oscaruitzending van 2019 was ongetwijfeld het gevoelige duet van Lady Gaga en Bradley Cooper. Ze brachten live ‘Shallow’, het bekendste nummer uit hun kaskraker ‘A Star Is Born’. Achteraf bleek dat Gaga en Cooper opzettelijk zo close met elkaar omgingen om de geruchten over een mogelijke relatie tussen de twee te voeden. Goeie promostunt dus!

11. Jonas Van Geel maakt op tv bekend dat hij papa wordt

Belangrijke gebeurtenissen moeten met de nodige bombarie aangekondigd worden. Dat vindt ook Jonas Van Geel. De acteur en presentator liet in de show van ‘30 jaar VTM’ weten dat z’n vriendin Evelien Bosmans zwanger was. En dat terwijl hij Bart Peeters aan het imiteren was.