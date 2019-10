Ontdek hier de volledige nieuwe begingeneriek van ‘Familie’! MC/SDE

28 oktober 2019

14u00

Bron: VTM 2 TV De populaire soap ‘Familie’ heeft eindelijk een nieuwe begingeneriek. Op televisie krijgen de VTM-kijkers pas volgende week de nieuwe generiek van ‘Familie’ te zien. Wie zolang niet kan wachten, kan hem nu al ontdekken op hln.be en via de betalende kanalen van Telenet en Proximus.

In de generiek, die 51 seconden duurt, maken we kennis met liefst 27 personages. “We plaatsen hen in hun alledaagse omgeving en laten hen telkens weer plots in de lens van de camera kijken”, licht creatief producer Wim Feyaerts toe.

De muziek voor de intro werd geschreven door Miguel Wiels en Niels Destadsbader en ingezongen door die laatste. De volledige versie van ‘Als we samen zijn’ staat bovendien op zijn nieuwe plaat. Opvallend detail: Niels zingt in het lied geen enkele keer het woord ‘familie’.