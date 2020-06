Ontdek hier de eerste beelden van nieuwe Vlaamse reeks ‘Albatros’ TDS

08 juni 2020

11u59

Bron: Telenet 2

Goed nieuws voor fans van Vlaamse fictie: Telenet lanceert de eerste beelden van de nieuwe Canvas-reeks ‘Albatros’. De tragikomische serie volgt 10 zwaarlijvige mensen die deelnemen aan een afslankingskamp ‘Albatros’ in de Ardennen. De 8-delige reeks werd bedacht door regisseur Wannes Destoop en acteur Dominique Van Malder (‘Radio Gaga’), die ook zelf meespeelt in de reeks. ‘Albatros’ werd gemaakt door productiehuis De Wereldvrede (‘Bevergem’) en is vanaf 1 juli in preview te volgen op Play en Play More van Telenet en begin volgend jaar op Canvas.