Ontdek hier de eerste beelden uit de gloednieuwe ‘Familie’-generiek TDS

28 oktober 2019

06u00

Bron: VTM 1

De populaire soap ‘Familie’ heeft vanaf 4 november een nieuwe begingeneriek. De song werd geschreven door NIELS & WIELS, Niels Destadsbader zong hem in. De beginsong kreeg de titel ‘Als We Samen Zijn’ en de opnames vonden onlangs plaats in Antwerpen. Ontdek hier de allereerste beelden!