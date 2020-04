Onopvallende mollenstreken zorgen voor verrassing in finale ‘De Mol 2020' Mark Coenegracht

26 april 2020

21u08 0 TV Het spel is gespeeld, de maskers zijn afgevallen. Niet super-advocaat Bart, de man die zondag na zondag open en bloot voortdurend molde, of zo leek het toch steevast, maar youngster Alina is de mol in ‘De Mol 2020’. Haar bijzonder onopvallende mollenstreken zullen volgende week in een soort ‘making-off-slotaflevering duidelijk worden gemaakt. Logische winnares is bankbediende Jolien, die met 22.835 euro uit Griekenland mocht vertrekken. Vrouwen aan de macht dus, al was het toch vooral Bart die zonder concurrentie een hoofdrol opeiste.



Het doek is gevallen over ‘De Mol 2020’. De allerjongste deelnemer ooit is de mol. Een mol die in het echte leven werd geboren in het Kazachse Almaty, als peuter samen met haar ouders naar ons land verkaste, al snel zonder papa kwam te zitten en tien jaar moest wachten op de nodige ‘papieren’. Mama Irina Lyussina is bij voetbalfanaten gekend als FIFA-scheidsrechter. Alina studeert logopedie en moet nog een paar jaar op de schoolbanken zitten voor ze haar diploma beet heeft. In ‘De Mol’ bleef ze voor de zowat 1,4 miljoen Vlamingen die in coronatijden wekelijks inhaakten, de hele tijd onder de radar. Al dan niet netjes weggemonteerd door de programmamakers. Molfanaten keken met het vergrootglas naar hun favoriete programma, gingen met een hele fijne kam door elke opdracht, maar kregen nauwelijks volwaardige mollenstreken van Alina te zien. Integendeel. In de eerste aflevering zorgt ze ervoor dat de ‘klokkenproef’ lukt. In de volgende afleveringen lukte het dan wel. Min of meer. In aflevering 2 duidt ze samen met lerares Els een foute taart aan. Maar tijdens de fitnessproef in aflevering 4 is er amper of geen sabotage te zien van Alina. Een zondag later molt ze 500 euro tijdens de autoproef. Minimaal dus. Haar warrige haar na het moletentje met Jolien was misschien een teken. Sterker was hoe ze daar Jolien molde. Maar in aflevering 7 bleek ze eerder een goeie dievegge dan een prima mol.

Of de echte Mol een goeie handlanger had aan Bart? De advocaat zelf maakte na afloop duidelijk dat hij niet gestructureerd gemold heeft. En dus geen partner in crime was van Alina. Dat hij de hele bende wel naar hartenlust manipuleerde en daarbij met plezier proeven deed lukken of mislukken, was wel deels zijn tactiek.

De finale-aflevering was vooral een erg mooi stukje televisie, met adembenemende landschappen, indrukwekkende dronebeelden en een slotproef die vooral kicken was om naar te kijken, maar nauwelijks of niet nog wat toebracht tot het spel. Het dient gezegd dat de Molmakers geleerd hebben uit het verleden. Hoe kan een Mol nog lustig saboteren als hij minutieus in de gaten wordt gehouden door twee finalisten die, het molboekje in de hand, elke stap van hun ‘collega’ die ze al een tijdje hebben ontmaskerd. Door proeven te bedenken die vooral een kick voor alle finalisten, inclusief de mol. Die opdracht is dit jaar met verve gelukt. Als kijker werd je meegesleurd richting allerlaatste beslissingsmoment. De eerste proef was overbodig, de bungeesprong maakte alles goed.

Ook het finalemoment was weer pico bello geregisseerd. Wie dacht dat het na vorig jaar niet beter meer zou kunnen, was eraan voor de moeite. Met dank aan de uitslag uiteraard. Dat Jolien als winnares naar voor zou komen, was geen verrassing. Alina als mol was wél een verrassing. Met dank aan de tunnelvisie die de makers netjes hadden uitgerold. Wellicht was het te evident dat Bart zo ‘in your face’ de mol kon zijn. Al geeft de super-advocaat nu zelf toe dat hij dat soort mol had kunnen zijn.

Voor wie in 2021, indien de coronacrisis de volgende maanden niet blijft woekeren, wil deelnemen aan ‘De Mol’ kan zich nu al inschrijven. Er snel bij zijn is de boodschap want er worden ‘maar’ 5.000 inschrijvingen aanvaard. Ter informatie, dit jaar waren er dat ruim 14.000.

Bekijk ook: Schrijf je nu in voor ‘De Mol 2021'



Gesneuveld

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar

Els, lerares uit Tielt

Laure, management assistant, uit Duffel

Salim, shopmanager bioscoop, uit Mechelen

Dorien, sauna-uitbaatster, uit Balen

Christian, consultant, uit Brussel

In de pot

Voor winnares Jolien: 22.835 euro (vorig jaar 34.050 euro)

Verloren: ruim 64.500 euro (vorig jaar ruim 50.000 euro)

In ‘t kort

De Mol: studente Alina Churikova (21), uit Westerlo

De winnares: bankbediende Jolien Derck (25), uit Gent

Tweede: advocaat Bart Lintermans (44), uit Tourinnes-la-Grosse (bij Beauvechain)

