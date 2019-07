Online ‘Game Of Thrones’-quiz voor fans wordt gebruikt voor onderzoek naar ethische waarden MVO

18 juli 2019

Er staan meer 'Game Of Thrones' persoonlijkheidsquizzen online dan we ooit kunnen spelen, maar eentje daarvan is wel heel bijzonder. De 'Ultieme Game Of Thrones-quiz' van Time wordt door onderzoekers gebruikt om vast te leggen hoe mensen reageren om morele dilemma's.

“Ben jij net als Cersei, Daenerys of Jon Snow?” Het is een vraag die we al meer dan eens zagen opduiken op het internet. Maar er is slechts één test die ook de wetenschappelijke data heeft om je een correcte match te geven. En dat is er eentje die we terug kunnen vinden bij Time magazine. Wie de test doet, kan op die manier ook de wetenschappers helpen die de quiz hebben gemaakt. Voor hen is het een manier om extra data te verzamelen over hoe mensen reageren op morele dilemma’s - dat gebeurt echter alleen met jouw toestemming. Je kan de quiz ook spelen zonder dat je antwoorden worden gebruikt in het onderzoek.

De quiz in kwestie is een onderdeel van een lopend initiatief van Time om de populaire persoonlijkheidstesten te staven met échte feiten die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat doen ze in samenwerking met de Universiteit van Cambridge. Zo bestaat er ook al een ultieme Harry Potter-quiz. Je krijgt geen vragen over de show, maar je krijgt wel enkele dilemma’s voorgeschoteld. Naargelang je reacties rekent het systeem dan uit bij welk persoonlijkheidsprofiel jij het best past. Op basis van 1730 vragenlijsten die werden ingevuld door fans, kon men persoonlijkheidsprofielen samenstellen voor Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark en Tyrion Lannister. De nieuwe quiz wijst dan uit bij welke van de vijf jij het dichtst aanleunt.

“De quiz geeft ons een idee over de ethische ingesteldheid van mensen, en hun zogenaamde morele kompas. Het doneren van jouw data - in ruil voor een accuraat testresultaat met een leider van Westeros - kan ons enorm helpen om die psychologische vraag verder te exploreren.”

Klinkt dat interessant? Dan kan je hier de quiz (in het Engels) spelen op de website van Time.