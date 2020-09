Ongeziene bedgeheimen met kokkin Annie: “Dat meen je niet!” BDB

29 september 2020

23u55

Bron: VIER 0 TV ‘Gert Late Night’-kokkin Annie Deleersnyder zorgde dinsdagavond voor een primeur in de rubriek ‘Bedgeheimen’. James Cooke (35) kon z’n ogen zelfs niet geloven bij het opvallende tafereel dat zich voordeed onder de lakens.

Annie, de vaste kokkin van het programma, vertelde aan James dat het lang geleden was dat ze naast zo’n jonge man had gelegen. “M’n echtgenoot is ook twaalf jaar jonger, maar dit is toch een groter verschil”, lachte ze. “Ik mis hem wel ontzettend hard hier.”

Verder gaf de kokkin toe dat het werk op de boot van Gert & James wat zwaar begon te worden. “Ik ben moe”, vertelde ze. Waarop de vrouw prompt in slaap viel. James probeerde haar nog wakker te maken, maar dat mocht niet baten.

Eerder in de uitzending kreeg Annie het eveneens moeilijk. De zanger van haar favoriete band Kastelruther Spatzen had namelijk een mooie boodschap voor haar opgenomen. “Ik hoop dat ik snel weer naar optredens van hen kan gaan”, zei ze na afloop met tranen in de ogen.

