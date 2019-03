Ongezien: ‘The Bachelor’ stapt op uit eigen show, opnames moeten stilgelegd worden TDS/DVDA

06 maart 2019

15u57 3 TV Ongezien drama in de Amerikaanse realityreeks ‘The Bachelor’, een programma waarin een groep dames strijdt om het hart van een begeerde vrijgezel. Tenminste, dat was de bedoeling. Want toen de topfavoriete van single Colton Underwood (26) de handdoek in de ring gooide, werd zijn hart compleet gebroken. Hij was zo onder de indruk dat hij het programma ook de rug toekeerde en vertrok.

De kijkers van ‘The Bachelor’ wisten niet wat ze zagen. De aflevering de bekeken uitzending van de reeks tot nu toe. Bijna 8 miljoen Amerikanen zagen hoe het hart van vrijgezel Colton Underwood werd gebroken toen hij zijn liefde bekende aan Cassie, zijn topfavoriete. ‘The Bachelor’ ging meteen viraal op Twitter, waar het de hele aflevering lang geschokte, maar ook meelevende commentaren regende.

De aflevering was nochtans normaal begonnen en het spel zou net zijn laatste fase ingaan. De bende verblijft op dit moment in Portugal, waar vrijgezel Colton uit de laatste drie overgebleven dames zijn twee favorieten moest kiezen. Zij mogen mee naar de finaleweek, waarna Colton na een romantische date zijn uiteindelijke winnares zal aanduiden. Met dat meisje begint de vrijgezel na het programma hopelijk aan een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’-verhaal.

Colton had zijn zinnen gezet op Cassie Randolph en liet haar dat ook persoonlijk weten. Hij brak de regels van de programmamakers en bekende tijdens een indringend gesprek met Cassie dat hij echt van haar houdt en dat zij als winnares uit de bus zal komen. Hoewel de vrijgezel dus pas volgende week zijn finale selectie zou maken. De vrijgezel liet zelfs optekenen dat hij aan het overwegen was om Cassie tijdens de grote finale van het programma meteen ten huwelijk te vragen.

Zij verlaat het spel

Daar dacht Cassie zelf duidelijk anders over. Ze moest bekennen dat de gevoelens niet wederzijds waren en dat ze daarom besloten heeft haar koffers te pakken en het programma te verlaten. “Ik wil het beste voor jou. Jij verdient iemand die ook helemaal smoorverliefd is op jou. Ik ben bang dat ik jou niet ga kunnen geven wat jij verlangt in een relatie.”

Colton werd duidelijk op zijn hart getrapt. Hij smeekte Cassie nog om te blijven, maar zijn moeite was tevergeefs. Hij was zo onder de indruk door de breuk, dat hij besloot dat het genoeg was. Als hij niet verder kan met Cassie, dan met niemand. Colton duwde de camera’s opzij, sprong zonder twijfelen over de grote poort van het verblijf en liep weg. “Ik heb geen idee waar hij naartoe is. We zitten hier in de middle of nowhere. Oh help, hij is echt weg!”, aldus de presentator. Daarna ging het scherm op zwart.

Of de vrijgezel nog rechtsomkeer maakte, zal volgende week tijden de laatste aflevering moeten blijken. Toch is nu al zeker dat de makers van ‘The Bachelor’ flink wat moeite hebben moeten doen: de opnames werden de afgelopen week namelijk stilgelegd en dat gebeurt natuurlijk niet zomaar.

