Ongezien: Simon Cowell is het zat en stormt van podium bij 'Britain's Got Talent'

31 mei 2019

13u07

Bron: ITV 6 TV Dat Simon Cowell niet makkelijk te plezieren is, weet intussen iedereen. Zijn vaak harde kritiek en meedogenloze opmerkingen als jurylid hebben hem in het verleden de titel van ‘Mr. Nasty’ opgeleverd. Maar tijdens de meest recente aflevering van ‘Britain’s Got Talent’ werd een tot nu ongezien kookpunt bereikt. Simon stormde geïrriteerd van het podium nadat hij gedwongen werd deel te nemen aan een bedenkelijke act.

Simon Cowell die zich schaamt: het is een ongewoon zicht. Toch gebeurde het gisteren tijdens de auditieronde van ‘Britain’s Got Talent’, waar Cowell werd gedwongen om deel te nemen aan de act van ‘buikspreker’ Jimmy Tamley. Toen hij samen met zijn collega-jurylid David Walliams het podium betrad, kreeg hij een masker over zijn mond opgezet, waar allerlei grappen door klonken. Maar Simon was niet opgezet met het hele gebeuren, en dat liet hij ook klaar en duidelijk blijken.

Tijdens de hele act sprak Simons lichaamstaal boekdelen. Hij zat zenuwachtig op zijn stoel en keek bijzonder geërgerd. Wanneer hij plots gedwongen werd om ook enkele dansmoves uit te voeren, barstte de bom pas echt: Simon stapte op en stormde van het podium. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: in de zaal klonk heel wat boegeroep. Toch gaf Cowell niet op en keerde hij terug naar het podium. Hij werkte met een zuur gezicht en met de grootste tegenzin de act af. Dat hij opgelucht was toen de act eindelijk was afgelopen, is dan ook een understatement.