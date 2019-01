Ongezien: Jens Dendoncker voor het eerst zélf slachtoffer in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ TDS

14 januari 2019

11u50

Bron: VTM 0

Kristof is de beste vriend van Sven De Ridder. Je weet het of je weet het (nog) niet: Sven is soms overbezorgd, een beetje een doemdenker en snel in paniek. “Als we bijvoorbeeld in Het Zwin gaan wandelen en het water stijgt een beetje, denkt hij meteen dat hij gaat verdrinken.” Kristof wil Sven duidelijk maken dat hij soms wat chiller mag zijn en wat meer vertrouwen mag hebben. Hij zorgt ervoor dat Sven een afspraak heeft aan de zoo, dé ideale locatie om Sven door de politie plotsklaps weg te laten leiden naar een nabijgelegen container, omdat een gevaarlijke gorilla ontsnapt is. Toch? ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, vanavond 20u35 op VTM.