Ongezien in ‘Got Talent’: kandidaat drukt zélf op de Golden Buzzer KD

30 januari 2019

12u00 3 TV In ‘America’s Got Talent: The Champions’ heeft Tape Face, een kandidaat met duct tape op z’n gezicht, voor een stunt gezorgd. De man drukte tijdens zijn opvoering zélf op de Golden Buzzer (die hij meebracht), de knop waarmee iemand rechtstreeks doorstoot naar de finale.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar op. Tape Face was een finalist in seizoen 11 van ‘America’s Got Talent’, waar hij het onderspit delfde tegen zangeres Grace VanderWaal. In ‘The Champions’-editie probeert hij het nog een keer. Om zijn passage niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, maakte hij zelf gebruik van de Golden Buzzer, de knop die ervoor zorgt dat een kandidaat meteen doorstoot naar de finale.

Tape Face haalde tijdens zijn act de presentator van het programma op het podium en liet hem een striptease uitvoeren. Ondertussen zette de kandidaat zich aan de jurytafel. Speciaal daarvoor had hij zelf twee buzzers meegebracht. Nadat de gastheer van de avond zijn pak had uitgetrokken, duwde Tape Face op de Golden Buzzer en stuurde zo de presentator door naar de finale. Hoewel Terry Crews, zoals de presentator heet, natuurlijk niet deelneemt aan de wedstrijd, zal hij wel in de finale te zien zijn. Hij maakt dan als presentator namelijk de winnaar bekend.

Wie die winnaar al zeker niet is, dat is Tape Face. De man wist geen plekje in de finale te veroveren. De kijkers kozen voor Brian Justin Crum. Kechi Okwuchi ging door dankzij de jury. Op 11 februari weten we wie de grote winnaar van ‘The Champions’ is.