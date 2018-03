ONGEZIEN: 'droomkoppel' geeft er vroegtijdig de brui aan in 'Blind Getrouwd' (+ wat u allemaal niet zag op tv) Mark Coenegracht

19 maart 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 914 TV De koudste, kilste, hardste tv-beelden van het jaar. Die kregen we in de achtste aflevering van ‘Blind Getrouwd’, toen Mike na zes dagen buitenland opnieuw zijn ‘stekje’ binnenstapte, waar echtgenote Marjolein druk doende was met haar computer. ‘Je bent er nu al?!’, kreeg Mike te horen. Even later volgde een flauwe, obligate kus. Geen knuffel, geen omarming. Niks, nada. Het is dus over en uit tussen die twee. Dat zagen we wat later, toen Mike zijn schaarse inboedel in een wasmand dumpte. Meedoen aan ‘Blind Getrouwd’ is geen garantie op succes.

Wat een triestig einde voor de prille relatie van Mike en Marjolein. Wat twee maanden geleden knetterend van start ging, eindigde, toegegeven onvermijdelijk, haast onmenselijk hard. Mike werd simpelweg gedumpt. En zo blijven er nog maar vier koppels over in wat ze zelf doorgaans ‘Het Experiment’ noemen. Met die overlevende duo’s gaat het week na week beter. Al is er van zekerheid op succes ook hier nog nergens sprake. Het tegendeel zou verbazen uiteraard. Maar we maakten kennis met de verschillende ochtendrituelen, de verschillende manieren van leven en werken, van familie- en vriendenbezoek, van sporten.

Wat overduidelijk is, Frie en Toon hebben de beste troefkaarten in handen om hun huwelijksstatus gewoon te verzilveren. Drukke agenda’s, da’s een luxeprobleem. Esther en Tim schuiven week na week wat dichter naar elkaar. Geen strovuur hier, wel stabiliteit. Ook voor Aljosja en Lieve zien we het straks helemaal goed komen. Al is het maar omdat ze met voorsprong het knuffelkoppeltje van deze reeks zijn. Wendy en Damiano hebben zich inmiddels helemaal neergelegd bij het feit dat ze straks als goeie vrienden door het leven zullen gaan. Toegegeven, Damiano lijkt echt wel een fijne vriend, maar de man worden van Wendy, dat zit er niet meer in.

Marjolein & Mike: inboedel verdeeld

Een strovuurtje. Voor meer zorgde de liefdesvonk tussen Marjolein en Mike dus niet. Wat nadien volgde was een lijdensweg die ruim zes afleveringen duurde. En waar nu min of meer een bijzonder pijnlijk einde aan is gekomen. De breuk tussen Marjolein en Mike hing al enkele afleveringen lang in de lucht. Week na week stelden we de slaagkansen naar beneden bij, maar vreemd genoeg kon de aangekondigde split niet in alle sereniteit worden afgewerkt. Integendeel, het leverde wrede beelden op. Van een koele, harde breuk.

Wat voorafging was ook al hard: Mike kondigde aan dat hij voor het werk naar het buitenland moest. Het leek haast een opluchting voor Marjolein. "We zien elkaar zes nachten niet. Ik ga werken en ga geen tijd hebben voor hem."

Een week later zat Marjolein met een dampende kop thee in de zetel. Ze keek nauwelijks op toen haar echtgenoot binnenkwam. Met de woorden "Ben je er nu al?!" sloeg ze elke mogelijke sprankel liefdeshoop van Mike genadeloos neer.

Mike wist het meteen. "Het moment dat ik na al die tijd terugkwam… Ik denk niet dat het koeler en afstandelijker kon. Ik had ergens nog hoop, maar na twee seconden was er de harde realiteit. Zo’n ontvangst, dat is zelfs niet hoe vrienden tegen elkaar doen. Die zijn warmer en vriendelijker dan het bij ons was", klonk het.

Gebrek aan begrijpen

Later, bij psycholoog Alexander, hadden Marjolein en Mike het alweer over "elkaar niet begrijpen, over communiceren op een andere manier". Kan dat de reden zijn om na twee dagen alle vensters in te slaan? We geloven het niet! Er moet tussen die twee iets gebeurd zijn. En nog wel erg snel na de huwelijksdag. Wat, is voorlopig een goed bewaard geheim.

De gevolgen zijn wel catastrofaal. Mike en Marjolein hebben het appartement waar ze samen verbleven verlaten. De kleine inboedel weer verdeeld. Treurnis alom hoe Mike met zijn wasmand afdroop. Volgende week zien ze elkaar nog eens. Misschien heeft Marjolein dan al een nieuw lief…

Slaagkansen: van 10 naar 1%

Wendy & Damiano: alle hoop opgeborgen

Weinig groots nieuws uit het Wendy & Damiano-kamp. De twee zijn zowat het beste BFF-koppel dat je kan dromen. We vermoeden dat Wendy al lang haar hoop dat het ooit wat zal worden met Damiano netjes heeft opgeborgen en dat ze haar proeftijd voor het experiment zo aangenaam mogelijk wil doorbrengen. Want, ja, Damiano is een goeie sportcoach, ja hij heeft een fijne broer met een fijn gezinnetje, en ja, het was een leuk idee om een nachtje in de B&B waar hun huwelijksfoto’s werden geschoten door te brengen. Opmerkelijk hoe de twee dan, heel gezellig, een glas water dronken. Pas veel later werd er geklonken met champagne.

Omdat we wel eens in onmogelijke liefde wíllen geloven, laten we hun slaagkansen lichtjes stijgen…

Slaagkansen: van 5 naar 15%

Lieve & Aljosja: hartverwarmende knuffel

Ons favoriete koppel beleeft een wat moeilijkere periode. Vooral Lieve is nog altijd onzeker. "Ik weet niet of het waw-gevoel gaat komen", klonk het. "Ik voel me heel goed bij Aljosja, maar ik mis dat ondefinieerbare en dat vind ik wel belangrijk". Waarop filosoof Aljosja weer heel wijs opperde "Wanneer is goed goed genoeg?" En Lieve begreep dat ze misschien wel te veel druk op haar tere schouders legt. Daarbij moederlijk gesteund door specialiste Sybille.

Net als Mike, deze aflevering, verdwijnt Aljosja volgende week richting New York. Hij kreeg een opdracht mee en moet, net als Lieve, een boekje bijhouden met de dingen die door zijn hoofd schieten. Een goeie zaak, want helemaal aan het einde van de aflevering, in de vooruitblik, zagen we hoe Aljosja en Lieve elkaars dagboek lazen en er een ferme knuffel volgde. Hartverwarmend.

Slaagkansen: van 60 naar 70%

Esther & Tim: geen nieuws, goed nieuws?

Ze vallen zowat tussen de plooien in deze achtste aflevering. Omdat er wellicht weinig te melden viel. Behalve hun eigen vaststelling dat het alsmaar beter gaat tussen hen. De twee zijn er inmiddels zelfs al van overtuigd dat de klik er al was bij het maken van de huwelijksfoto’s. "Wat ik wil uit deze relatie? Dat ze blijft voortduren en we verliefd kunnen zijn." En dat kwam uit de mond van Esther! Yes!

Slaagkansen: van 50 naar 75%

Frie & Toon: luxeprobleem

Ook bij Frie & Toon is er enkel goed nieuws te melden. Dat hun overvolle en drukke agenda’s nu en dan voor een probleempje zorgen, is eigenlijk een luxeprobleem. De twee vinden elkaar blindelings, gunnen elkaar alle ruimte en lijken voor elkaar geboren. Of er meer dan zakelijke liefde is, blijft voorlopig wel een vraagteken. Maar wat nog niet is, kan hier zeker komen.

Slaagkansen: status quo op 95%