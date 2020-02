Ongezien: bruid probeert te vluchten van eigen huwelijk in ‘Blind Getrouwd Australië’ TDS

13 februari 2020

10u00

Bron: Channel Nine 0 TV Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘Blind Getrouwd Australië’. Het nieuwe seizoen ging er pas van start en meteen zorgden sommige deelnemers voor de nodige ophef . En ook de laatste ontwikkelingen laten niemand onberoerd: toen bruid Mishel ontdekte dat ze werd gematcht met een man die zijn vorige partner bedroog, probeerde ze stante pede weg te lopen van haar huwelijk.

De liefde tussen bruid Mishel Meshes (48) - een leerkracht uit Brisbane en moeder van drie - en haar kersverse echtgenoot Steve Burley (51) - een in Engeland geboren kapper - is voorlopig nog nergens te bespeuren. Nochtans hadden de twee al hun vertrouwen gelegd in het programma en waren ze tijdens de gesprekken met de experten vastberaden het experiment tot een goed einde te brengen. Vooral de bruid hoopte op een ‘happy ever after’, gezien zij haar liefdesgeluk in het verleden meermaals uit elkaar zag spatten door overspel.

“Waarom kan ik maar geen man ontmoeten die me echt leuk vindt?”, vroeg ze radeloos aan expert John Aiken. “Ik heb het vertrouwen in mannen verloren. Elke partner die ik heb gehad heeft me bedrogen. Ik denk dat ik een idioot moet zijn.” Wanneer de relatie-expert vervolgens vroeg hoeveel keer de bruid in het verleden met overspel te maken kreeg, moest ze haar tranen verbijten. “Zeven keer. Terwijl ik nog maar acht relaties heb gehad.” De bruid werd door de experten ook omschreven als “emotioneel en angstig”, vanwege het verdriet dat ze door de jaren heen - waaronder de scheiding van haar overspelige man 15 jaar geleden - heeft moeten doorstaan.

Mishel maakte tijdens de verkennende gesprekken meerdere keren duidelijk dat ze absoluut geen ‘vrouwenverslinder’ wilde huwen. Een eis waar de experten klaarblijkelijk geen rekening mee hielden, gezien ze werd gekoppeld aan de 51-jarige Steve, die onomwonden zei dat hij “meestal voor veel jongere vrouwen gaat.” Toch leek er geen vuiltje aan de lucht. Bij hun allereerste ontmoeting kalmeerde Steve de paniekerige Mishel, waarna er schijnbaar een vonk oversloeg. “Ik had geen betere gentleman kunnen krijgen”, bloosde ze. “Ik denk dat dit helemaal goed komt, hij is echt leuk. Ik vind hem echt heel leuk.”

Geheime verleden

De sfeer sloeg echter compleet om toen de bruid niet veel later te horen kreeg dat haar nieuwe echtgenoot zijn vorige partner had bedrogen. Dat had Steve tijdens de receptie zelf opgebiecht aan Mishels dochter Eva (18) en zoon Sam (20), die meteen hun moeder aanspraken over het verleden van haar nieuwe echtgenoot. “Ik heb eerder iemand bedrogen, het was 18 of 19 jaar geleden”, bekende Steve. “Het was een vergissing. Ik ben er niet trots op en het zal ook nooit meer gebeuren.”

De kersverse bruid barstte voor de ogen van haar kinderen in tranen uit en probeerde weg te lopen van haar eigen huwelijksreceptie. “Eens een bedrieger, altijd een bedrieger... ik moet iemand die zo’n geschiedenis heeft niet hebben”, klonk het. “Haal me hier weg, dit is walgelijk! Ik heb een déjà vu.” Zelfs haar dochter probeerde op Mishel in te praten: “Alsjeblieft mama, doe dit niet!”

Steve besefte dat het zijn plicht was om de situatie recht te zetten. Hij ging zijn nieuwe bruid achterna en bood zijn verontschuldigingen aan. “Wat ik 17 jaar geleden deed, maakte een loser van me en ik heb er sindsdien mee moeten leven”, zei hij. “Het was een grote, enorme fout. Jij bent mijn bruid en het maakt mij erg overstuur je zo van streek te zien.” Hij sloot af met een plechtige belofte: “Ik zweer het je, ik zal jou niet bedriegen!”