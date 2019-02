Ongezien: Britse overheid moet zich moeien met ‘Celebrity Big Brother’ TDS

26 februari 2019

12u58

Bron: Evening Standard/Mirror.co.uk 0 TV Het Britse overheidsbedrijf Ofcom - dat waakt over televisie - heeft voor de eerste keer moeten ingrijpen bij ‘Celebrity Big Brother’, de populaire variant van de realityreeks met bekende mensen, nadat er meer dan 27.000 klachten van kijkers binnenstroomden. Zij kregen dan ook te zien hoe één van de deelnemers compleet onterecht als vrouwenhater werd afgeschilderd.

Het intussen afgelopen seizoen van ‘Celebrity Big Brother’ werd er één van heel bizarre aard. Het hele programma werd overschaduwd door wat kijkers de ‘punch gate’ doopten. Actrice Roxanne Pallett (36) kwam in opspraak toen ze beweerde dat haar medekandidaat, ‘Coronation Street’-acteur Ryan Thomas (34), haar in het ‘Big Brother’-huis had aangevallen. “Hij heeft me herhaaldelijk geslagen, volledig bewust, terwijl ik niets had uitgelokt”, meende zij voor alle tv-kijkers. “Hij heeft me letterlijk meppen verkocht, zoals een bokser dat zou doen. Ik ben compleet in shock.”

Ryan werd door de beruchte ‘Big Brother’-stem al snel in de dagboekkamer geroepen. Daar werd hij ook door de makers beschuldigd van “onaanvaardbaar gedrag door Roxanne in de ribben te slaan”. Er werd ook snel duidelijk dat Roxanne had gesmeekt om Ryan uit het huis te zetten. Bovendien werd hem op het hart gedrukt dat geen enkel excuus kon dienen om zijn acties goed te praten. “Vanuit jullie standpunt kan dat inderdaad als onaanvaardbaar overkomen. Maar iedereen weet, ook Roxanne, dat het niet slecht bedoeld was.”

Speels geduw

De beelden die de Britten te zien kregen, toonden echter een compleet ander verhaal. Een herhaaldelijk handgemeen was nergens te zien, er was hoogstens sprake van wat speelse aanrakingen. Gevolg? Het regende klachten van kijkers die niet te spreken waren over de manier waarop Ryan werd behandeld en onterecht werd afgeschilderd als vrouwenhater. Er werden meer dan 27.000 klachten ingediend bij overheidsbedrijf Ofcom.

Enkele dagen later verliet Roxanne plots het spel. De commotie was haar te veel geworden, waardoor ze zich genoodzaakt voelde onder te duiken. “Op dat moment deed het pijn. Maar als ik de beelden terugzie, moet ik zeggen dat ik fout was”, gaf ze toe. “Ik wil mijn diepste verontschuldigingen aanbieden aan Ryan, zijn familie, zijn vrienden en aan iedereen die gezien heeft hoe ik zo heb overgereageerd. Ik ben nu de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië. En dat is veel om te incasseren en mee om te moeten gaan.”

Onderzoek

De Britse waakhond Ofcom heeft gisteren het onderzoek naar de situatie afgerond. Volgens hen werden er door de makers van ‘Big Brother’ geen richtlijnen overschreden en werd er geen haatdragende inhoud verspreid via het programma. Ofcom stelt in het rapport ook dat de zender “gepaste informatie” heeft meegedeeld en “geholpen heeft bij het vermijden of minimaliseren van aanstootgevende content”. Kortom: ‘Celebrity Big Brother’ kan dus zonder zorgen en gevolgen aan een nieuw seizoen beginnen.