Ongezien bij 'Expeditie Robinson': Nederlandse deelnemer verspeelt al het voedsel in één keer

10 september 2019

14u45

Bron: Twitter 0 TV In Nederland is ‘Expeditie Robinson’ een heus kijkcijferkanon en ook het nieuwe seizoen, dat pas van start ging, belooft veel goeds. Al heeft deelnemer Rob Geus het al meteen verkorven bij de kijkers. Zij kregen dan ook te zien hoe Geus al het eten in één keer verspeelde, omdat hij ervan overtuigd was dat het voedsel gewoon weer aangevuld zou worden.

De Nederlandse tv-kok Rob Geus beroert serieus de gemoederen. Via sociale media lieten de kijkers van ‘Expeditie Robinson’ massaal weten dat ze maar niet kunnen vatten hoe iemand die dagelijks achter de potten en pannen staat zo achteloos kon omgaan met voedsel. Hoewel het uiteraard de bedoeling is dat de kandidaten zo zuinig mogelijk omspringen met het vergaarde eten, verspeelde hij in één keer al het voedsel.

Zo gebruikte Rob al het beschikbare meel in één ‘kooksessie’ om er kleine pannenkoeken van te maken. Dat was nog niet het ergste, gezien Rob ook nog eens een deel van het goedje in de zee gooide. Hij was er namelijk van overtuigd dat het wel weer zou aangevuld worden door de productie van de wedstrijd.

Maar ook daar stopte het niet: Geus liet het kampvuur en zijn pan ook onbeheerd achter, waardoor het vuur oplaaide en ook de rest van het voedsel in vlammen opging. Het zorgde niet alleen voor veel frustraties bij de medebewoners op het tropische eiland, maar ook bij heel wat kijkers.

Samenvatting tot nu toe:

- Rob gooit ingrediënten weg

- Rob bakt halfgare pannenkoek

- Rob laat eten vallen

- Rob denkt nieuwe rijst en bloem te krijgen

- Rob zet keuken in de brand



Eigen haat Rob alles wat met eten en koken te maken heeft. #ExpeditieRobinson Sanne Petersen(@ petersen1987) link

Drie bananen per persoon. Vier personen. Er zijn acht bananen. 🧐



En we zetten ze in de fik.



Rob is de Mol.#widm #expeditierobinson ✍️ Noud.(@ Noud) link

my cooking skills be like: #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Ho70FI2eOs Evelien Berkemeijer(@ EvelienBerkie) link

“Flikker dat meel er allemaal maar in hoor, we krijgen gewoon nieuw meel als dit op is” Rob Geus dacht mee te doen aan de #HeelHollandBakt tropical edition. #ExpeditieRobinson Suzanne Mensen(@ Suuz_) link

Rob vindt het een enorm goed idee om iets weg te gooien waar al te weinig van is. "Het wordt wel aangevuld".

Tuurlijk Rob, en morgen mag je het strand stofzuigen.#ExpeditieRobinson Jess(@ JaneDoesome) link

‘Die bloem wordt echt wel weer aangevuld hoor.’

Tuurlijk Rob. Net als je stemmen als die straks op zijn. #expeditierobinson pic.twitter.com/WmVhPuouHH Saskia(@ SCalvelage) link

Rob Geus be like;#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/3pekB3jhPs YN🐶T (Antonie)(@ TNYNL1) link