Ongelofelijk confronterend: de eerste beelden uit 'Project Axel' TK

12u30

Bron: VIER 3

VIER heeft zopas de eerste beelden van 'Project Axel' vrijgegeven, en die zijn straf en confronterend. In het programma biedt Axel Daeseleire 5 daklozen de kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Hij biedt hen persoonlijke hulp, maar brengt hen ook in contact met andere hulpverleners. Bovendien geeft Axel hen een bankkaart die gekoppeld is aan een rekening waar 10.000 euro op staat. Specialisten menen dat dat het bedrag is waarmee ze (met de nodige hulp) in staat zouden moeten zijn om uit hun vicieuze cirkel te ontsnappen.

Screenshot VIER Axel Daeseleire in 'Project Axel'