Ongegeneerde kinderen van dertig: 'Throwback Thursday in het Sportpladijs' waanzinnig succes Stijn Van Hove

22u40 1 TV Een spetterende opening door W817, nostalgische filmpjes, een medley vanSinterklaasliedjes en het legendarische spel ‘de Ketnet-kroket’. Nog voor Samson en Gert te bespeuren vielen, flipperde het Sportpladijs uit zijn voegen. 18.000 mensen twintig jaar terug de tijd in. Ongegeneerde kinderen van dertig. Bijwijlen hallucinant.

Hysterische taferelen bij de Wrappers van weleer, smachtende blikken bij de iets ouder geworden sterren ‘Thor’ en de jongens van ‘X!nk’ en complete waanzin toen het populaire ketnet-spel de ‘Ketnet-kroket’ het podium werd opgereden.

Dat plezier steeg al helemaal naar een hoogtepunt toen Sophie Van Mol een blik Sinterklaasliedjes opentrok. Onmiddellijk gevolgd door angstige blikken toen de Sint verscheen. Bij de melding van de goedheilige man dat er ook dit jaar geen stoute kinderen bij zijn,” werd een zucht van opluchting geslaakt. Niemand die overigens aan het bestaan van Sint en Piet leek te twijfelen. In het Sportpladijs werden de 18.000 weer écht kind.”

En daar hoorde voor die leeftijdscategorie ook ‘Spring’ bij. De band met onder meer Jelle Cleymans die speciaal een reünie hield om erbij te zijn. Al bleven de fans van Annelien wel op hun honger. “Dat ze er niet bij is, is spijtig, ja,” klonkt het net voor aanvang. “We hebben haar gevraagd, maar ze zag dat niet zitten. Ze heeft ons veel sucees gewenst en vond het erg leuk dat we dit deden, meer ze heeft de media vaarwel gezegd en dat is haar goed recht. We hebben daardoor nog even getwijfeld of we het wel zouden doen, maar de generatie die hier vanavond staat, heeft volgens ons liever dat we komen dan niet. De goesting was ook te groot.”

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert

Dieter Bacquaert