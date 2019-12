Onfortuinlijke stressaanval helpt gewiekste tegenstander naar de finale in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

05 december 2019

22u45 0 TV De kaarten zijn geschud, de reguliere afleveringen van ‘De Slimste Mens’ gespeeld. Strafste speler van het zeventiende seizoen is Lieven Scheire. Acht deelnames, zeven rechtstreekse overwinningen. Het record van Julie Colpaert (12 deelnames) kan hij helaas niet verbreken, want hij mag pas terugkeren voor de grote finale, op donderdag 19 december.

Nieuwkomer en Afspraak-gastheer Bart Schols speelde rustig en sereen, maar werd aan het einde van de quiz toch behoorlijk door de zenuwen verraden. Zo vergat hij in de filmpjesronde dat Eden Hazard bij Chelsea speelde. En, nog erger, vergat hij de de evidente woorden ‘Kolonel’ en ‘Arabische Lente’ aan te vullen bij een filmpje over Kadhafi. Zo schonk hij Lieven Scheire alsnog een zevende overwinning.

Dat de finaleweken eigenlijk al zo goed als volledig vast lagen, was voelbaar tijdens deze laatste aflevering, die wat te lang op cruise control voortdobberde. Een gevoel dat extra werd onderstreept door de gepatenteerde onzin die door Wim Helsen werd geproduceerd. Het speelde Lieven Scheire danig op de zenuwen, want de beste speler van het seizoen zette Helsen met een kwinkslag op zijn plaats. Ook Schols liet merken dat hij liever wilde spelen dan naar de onzin van Helsen te luisteren. ‘Ik heb nog een puzzel klonk het’ bij Bart. Om de sfeer er toch in te houden presenteerde Erik de allereerste ‘groeps-doevraag’ uit de geschiedenis van de quiz.

Omdat Scheire uitzonderlijk eens niet wist wie de Griekse fabelschrijver is die een resem fabeltjes fantaseerde, dit weetje: het was Aesopus. Hij schreef o.a. ‘de krekel en de mier’, ‘de schildpad en de haas’ en ‘de ezel en het everzwijn’.

De leukste quotes

Lieven Scheire (doet een ontboezeming): ‘Ik heb ooit piemelvoetbal gespeeld. In Ijsland’.

André Hazes (over de hinnik-lach van Erik Van Looy): ‘Je lach klopt van geen kanten, maar is zo schattig…’.

Scheire (over zijn échte finale, straks): ‘Ik hoop dat Lotte en Astrid naast mij zullen zitten en dat ze gehakt van mij zullen maken’.

Kantelmomenten

Alles wordt bepaald in de filmpjesronde. Bart speelt sterk bij zijn filmpje, maar vergeet dat Eden Hazard bij Chelsea speelde. Het levert Lieven 50 seconden extra op die bepalend zullen zijn.

In zijn filmpje over de val van Kadhafi weet Lieven opvallend weinig. Bart kan evenwel niet aanvullen en wordt toch tweede.

In de finale spelen Bart en André beiden slecht. Vooral omdat André niks weet over evidente thema’s als Corsica en de Navo. Bart speelt simpel uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 396 sec.

2. Bart Schols 366 sec.

3. André Hazes 290 sec.

De stand

1. Lieven Scheire 8 deelnames 7 overwinningen

2. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en

3. Thomas Huyghe 6 deelnames 5 overwinningen

4. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen

5. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en

6. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen

7. Bart Hollanders 5 deelnames 2 overwinningen

8. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning

9. Amelie Albrecht 4 deelnames 1 overwinning

De eerste finale-aflevering

Spelen mee: journalist Bart Schols, Comedy Cup-winnares en postbode Amelie Albrecht en cartoonist Chrostin