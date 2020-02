Ondanks hoogtevrees bestuurde Mathias Coppens 120 meter hoge torenkraan voor ‘Beat VTM’ Jan Ruysbergh

17 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Qua uitdagingen is Mathias Coppens (41) intussen één en ander gewend, maar voor ‘Beat VTM’ moest hij z’n vrees voor grote hoogtes zien te overwinnen. En dat lijkt helemaal gelukt. “Mocht ik nooit meer voor tv kunnen werken, dan zou een torenkraan besturen nog een jobke voor mij zijn.”

“Van alle kandidaten was ik op voorhand het meest tevreden met mijn ­opdracht”, geeft ­Mathias Coppens toe. “Zelfs voor een put in mijn tuin huur ik zo’n graafmachientje en dan voel ik me een echte vent. En dan een torenkraan, het grootste van het grootste mogen besturen, zeg! Dingen waarbij ik me over mijn angst, in dit geval hoogtevrees, moet zetten, zijn me op het lijf geschreven.”

Was dit dan geen lachertje in vergelijking met je exploten in ‘Het Lichaam Van Coppens’?

Elke uitdaging is anders. Ik ben eigenlijk totaal niet competitief. Ik had niet het gevoel dat ik absoluut moest winnen om dat punt voor VTM binnen te halen. De uitdaging bestaat er hier in om in honderd dagen iets zo goed mogelijk te doen en dat vond ik zo leuk aan het concept.

Wat vond je het lastigste?

Bij windsnelheden hoger dan 72 km/u wordt werken met zo’n torenkraan gevaarlijk en moet je stoppen. Eén keer waaide de wind met 69 km/u en bewoog die hoge kraan enkele meters heen en weer - metaal moet meebewegen, anders breekt het. Toen de wind op een gegeven moment piekte aan 75 km/u, loeiden er in de cabine allerlei alarmen. Dan doe je het een beetje in je broek, ook al zei mijn coach dat het geen kwaad kon. Het klikte trouwens goed met die man. Hem leren kennen en samen lachen vond ik nog leuker dan die kraan leren besturen.

Hoe was het uitzicht?

Magistraal. Zo’n torenkraan is ontzettend duur en daarom continu in gebruik. En dus kon ik enkel buiten de werkuren oefenen. Maar daardoor zag ik de zon wel telkens opkomen en ondergaan. Fantastisch om zo hoog te zitten en de lichten van de stad te zien aangaan… ‘Mocht ik ooit niet meer voor televisie kunnen werken, dan zou ik deze job nog graag doen’, dacht ik meer dan eens.

Hoe hoog is zo’n torenkraan?

Tussen de 20 en 120 m hoog. De eerste keer dat ik in een kraan van 20 meter zat, was ik al onder de indruk, want dat is toch al twee huizen hoog. Maar op den duur wen je aan die hoogtes en geniet je van het uitzicht.

Heb je tijdens deze opdracht iets geleerd over jezelf?

Ik ben mezelf al verschillende keren tegengekomen bij ‘Het Lichaam van Coppens’, dus dat viel wel mee. Wat ik vooral van mijn coach geleerd heb, is dat je hoogtevrees kan omzetten in hoogtevreugde. En dat is bij mij gelukt. Dit was een once in a lifetime-ervaring die ik voor altijd zal meedragen.

