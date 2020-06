Ondanks heruitzendingen blijft het wachten op 2de seizoen van ‘De Bunker’: “Bewaard voor nieuw streamingplatform” MVO

18 juni 2020

21u14 2 TV VTM mag de afleveringen van ‘De Bunker’ dan wel gaan heruitzenden, op het tweede seizoen blijft het nog altijd wachten. Dat terwijl het vijf jaar geleden al werd ingeblikt. Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel: de nieuwe afleveringen zullen verschijnen op het toekomstige streamingplatform van de zender.

‘De Bunker’, met Filip Peeters, Hilde Van Mieghem, Greg Timmermans, Sven De Ridder, Sachli Gholamalizad en Eline Kuppens, verhaalde over een speciale tak van de Staatsveiligheid. Het team opereerde vanuit een ondergrondse schuilplaats, vandaar de naam van het programma.

Het tweede seizoen van ‘De Bunker’ is niet het enige potentiële pareltje dat al lange tijd in de archieven van VTM ligt. Zo is er ook nog het langverwachte ‘De Bende van Jan De Lichte’, met Matteo Simoni in de hoofdrol. Die reeks is momenteel wereldwijd al te zien op Netflix, behalve in België. Hier zullen beide programma’s binnenkort verschijnen op het nieuwe streamingplatform van VTM en Telenet.