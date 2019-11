Ondanks grote voorsprong: slechte finale nekt gedreven kandidaat in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ MC

04 november 2019

22u41 4 TV Twee muzikanten en een acteur die de strijd met elkaar aangaan, dat levert ongetwijfeld een boeiende strijd op. Een offday kan je je dan ook niet permitteren bij de Slimste Mens. Dat weet sopraan Astrid Stockman nu ook. Een mindere dag resulteert in een derde finale waarin Astrid zichzelf volledig tegenkomt.

Astrid verraste de afgelopen 7 afleveringen en werd stilaan een kandidate genoemd om zich bij het unieke record-duo Julie Colpaert en Gert Verhulst te scharen. Beide pronken met elf stuks nog steeds eenzaam bovenaan de alltime lijst van meeste deelnames ooit. Gisteren geraakte Astrid echter op geen enkel moment op dreef. De sympathieke sopraan slaagt er niet in noemenswaardige tijd weg te kapen bij de concurrentie en faalde in de filmpjesronde. Daarnaast struikelt Astrid in de puzzelronde ook nog eens over het haar onbekende woord ‘sfeerspons’. En ook in de finaleronde blijft de rehabilitatie voor Astrid uit met slechts 5 juiste antwoorden op 6 vragen. Uiteindelijk wordt ze in de finale kansloos naar huis gespeeld door misschien wel de leukste kandidaat van dit seizoen, Flor Decleir.

Finaal wint Bazart-zanger Mathieu als meest gedreven kandidaat terecht aflevering 13. Niet slecht voor een verstrooide zanger die vorige week nog dacht dat het bij hem thuis had binnen geregend, maar uiteindelijk moest vaststellen dat hij zelf de badkraan had laten open staan. Het leukste wistje-datje uit de aflevering van gisteren is echter de onthulling van Mathieu dat hij ooit met zijn wagen in de vangrail knalde terwijl hij achter het stuur aan het worstelen was met zijn bril.

De leukste quotes

Brusselmans (over prinses Astrid): ‘Bij mij komt die over als een enorm dom wijf. Dat is perceptie Erik, perceptie’.

Brusselmans (over Van Looy en Tinder): ‘Ik weet waar Erik op zit en het is niet Tinder’.

Brusselmans (over liegen): ‘Ik lieg nooit. Behalve nu’.

Kantelmomenten

Astrid slaagt er op geen enkel ogenblik in voorsprong te nemen op de concurrentie.

De filmpjesronde doet zijn werk niet. Flor weet niks over Paul Severs waardoor Astrid en Mathieu de tijd wegkapen. Maar op haar beurt weet Astrid niks over het nationale hockeyteam en ook het Mandela-fragment is een afknapper, waardoor Mathieu moeiteloos wint.

Astrid speelt ronduit een slechte finale en slaagt er niet één keer in meer dan 2 goede antwoorden te bedenken met een logische exit tot gevolg.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Mathieu Terryn 388 sec.

2. Astrid Stockman 347 sec.

3. Flor Decleir 200 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

4. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Flor Decleir 2 deelnames 2 finales gewonnen

7. Tinne Oltmans 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Geike Arnaert 2 deelnames 1 overwinning 1 finale verloren

9. Mathieu Terryn 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

VRT-presentatrice Sofie Lemaire