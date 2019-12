Ondanks de kritiek: 'Wat een Dag' keert eind 2020 terug Redactie

05 december 2019

00u00 1 TV 'Wat een Dag', de veelbesproken laatavondshow van VTM, krijgt een vervolg in het najaar van 2020. Volgend jaar zal de kijker dus opnieuw drie Vlaamse talkshows aangeboden krijgen.

'Gert Late Night', met Gert Verhulst en James Cooke op VIER, en 'Vandaag', met Danira Boukhriss Terkessidis op Eén, keren al in het voorjaar terug. Voor 'Wat een Dag' met Davy Parmentier, dat vanavond aan zijn voorlopig laatste aflevering toe is, zal het wachten zijn tot volgend najaar.

Het programma, dat pas rond 23 uur op antenne gaat, behaalde de voorbije weken gemiddeld 170.000 kijkers die live of uitgesteld de show volgden. Geen overdonderend succes, dus. Ook de kritiek op het programma was vaak niet mals. Het begon al bij de proefaflevering, waarin Pascal Braeckman live op de hoogte werd gebracht van de dood van zijn goede vriendin Marieke Vervoort. Bij VTM klonk het toen dat het programma de tijd moest krijgen om te groeien.

"Het was een spannende vuurdoop", beseft Davy Parmentier, tot voor de start van 'Wat een dag' een onbeschreven blad als presentator. "Ik heb ontzettend veel geleerd. We hebben nu tijd om na te gaan wat anders kan. Wat moet de toon zijn van onze show? Werken onze vaste praatgasten bij de kijkers? Moeten we op hetzelfde uitzenduur blijven? We zitten nu héél erg laat op de avond. Misschien zou een halfuurtje eerder idealer zijn. Enzovoort. We gaan alles tegen het licht houden, alle feedback goed bestuderen. Maar er is meer dan voldoende vertrouwen om verder te bouwen. En er is de zekerheid dat VTM in dat late slot dit soort van show nodig heeft."

Geen geforceerde comedy meer

"Voor mezelf heb ik het meeste gehad aan de persoonlijke anekdotes in de intieme set. Strak en simpel. Twee zetels tegenover elkaar en enkel praten. Dat heeft voor veel mooie verhalen gezorgd die mensen anders niet zouden vertellen. Minder leuk waren de items waarbij ik in een soort comedyrol werd geduwd. Beetje geforceerd en niks voor mij. Dat hebben we dan ook snel laten schieten omdat ik me er niet comfortabel bij voelde. Net zoals dat format van tien items per uitzending. Dit programma is een echt 'work in progress'."