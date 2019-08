Ondanks beschuldigingen van seksuele intimidatie wordt 'Bull' hernieuwd, want "de show is erg populair’ SD

Bron: THP 4 TV Kelly Kahl, het hoofd van zender CBS, heeft de beslissing om tv-serie ‘Bull’ te hernieuwen, verdedigd. Dat was een controversiële beslissing, omdat gastactrice Eliza Dushku (38) hoofdrolspeler en producent Michael Weatherly (51) van seksuele intimidatie beschuldigde.

“De show doet het erg goed”, verdedigde Kelly Kahl, hoofd van CBS Entertainment, de beslissing om ‘Bull’ te hernieuwen. “Het is een erg populaire show. Meer dan 10 miljoen mensen kijken elke week. Michael (Weatherly, hoofdrolspeler, red.) is erg geliefd bij ons publiek, en zelfs nadat de beschuldigingen uitkwamen, bleven mensen kijken. Het is een populaire show die we graag in de lucht willen houden, én het is een erg goede show.” Kahl voegde er nog aan toe dat Weatherly “berouwvol en verontschuldigend” was en dat hij “leiderschapscoaching” volgde.

In december berichtte de New York Times dat CBS met actrice Eliza Dushku een schikking getroffen zou hebben van 9,5 miljoen dollar, nadat ze de confrontatie was aangegaan met Michael Weatherly over enkele ongepaste opmerkingen die hij in 2017 op de set tegen haar gemaakt had. Het zou onder meer gaan over enkele commentaren over seks en verkrachting. In die periode verscheen de actrice regelmatig in ‘Bull’ en werd zelfs nagedacht over een permanente rol. Dushku vertelde hoe Weatherly zei hoe hij haar een pak slaag wilde geven, en dat hij een triootje met haar wilde hebben. Niet veel later werd Dushku uit de serie geschreven. Volgens de actrice omdat ze de moed had om Weatherly op zijn gedrag aan te spreken.

Humor

De acteur bood zijn excuses aan, en beweerde dat Dushku hem fout begrepen had: hij had enkel een “poging tot humor” willen wagen. Daar kon de actrice dan weer niet mee lachen: “Ik wil niet horen dat ik een ‘tekort aan humor’ heb of niet tegen een grapje kan”, schreef ze in december in een opiniestuk voor de Boston Globe. “Ik heb niet extreem gereageerd. Ik heb een job aangenomen en werd ontslagen omdat ik niet lastiggevallen wilde worden.”

Dushku staat in ieder geval niet alleen. In mei, vlak nadat CBS bekendmaakte dat ‘Bull’ wel hernieuwd zou worden, maakte Amblin Television - de productiemaatschappij van Steven Spielberg - bekend dat het niets meer te maken wilde hebben met de tv-serie. Spielberg zou ook een ontmoeting gehad hebben met de actrice én een donatie gedaan hebben aan de Time’s Up-beweging, die zich inzet voor vrouwenrechten.

‘Bull’ wordt bij ons op VIJF uitgezonden.