Ondanks alle beschuldigingen: James Franco blijft te zien in HBO-reeks JDB

12 februari 2018

09u05 0 TV James Franco (39) keert gewoon terug in het tweede seizoen van het HBO-drama 'The Deuce'. Schrijver Megan Abbott zei zondag bij de uitreiking van de Writers Guild Awards in New York dat de 39-jarige acteur er "natuurlijk" bij is.

Franco raakte onlangs in opspraak nadat een aantal vrouwen hem beschuldigde van ongepast gedrag in zijn rol als acteerleraar en mentor. Hij zou onder meer kwaad zijn geworden toen leerlingen op de filmschool die hij oprichtte weigerden topless- of naaktscènes op te nemen. De acteur ontkende de aantijgingen eerder.

'The Deuce'-maker David Simon zei dat hij geen klachten heeft gekregen over het gedrag van Franco.