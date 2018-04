Omgeslagen voet nekt ambitieuze Katrien in ‘De Mol’: "Het werd ieder voor zich" Mark Coenegracht

15 april 2018

21u27 0 TV Na maatschappelijk assistente Channy en psychologe Kelly, ligt nu ook eventmanager Katrien uit ‘De Mol’. Niet zozeer genekt door de fratsen van haar collega-spelers of door ‘De Mol’, maar door een stomme val op de trap, waardoor ze haar voet omsloeg en nauwelijks nog vooruit kon. Een gesprek met de afvaller:

Wat heeft je genekt?

Mijn voetkwetsuur. Ik moest me daar plots serieus aan aanpassen en ik kon er dan ook niet meer voluit voor gaan. En uiteraard zijn er een aantal zaken die ik wat beter had moeten opmerken denk ik, maar in de heat of the moment is dat echt niet evident.

Wat zou je anders hebben gedaan in het spel, met de informatie die je nu weet.

Niet vallen (lacht). En verder nog meer letten op details, nog meer opschrijven, dat is echt belangrijker dan je eerst denkt, en iets meer tijd nemen om te antwoorden op de vragen.

Ben je altijd jezelf gebleven of heb je met enig Molgevoel gespeeld. Zo ja, waar en hoe?

Ik ben vooral mezelf gebleven maar heb wel wat gemold op mijn manier door wat verwarring te veroorzaken en daarna toe te kijken hoe de anderen te keer gingen, dat geeft zeker wel interessante informatie.



Heb je de indruk dat de kandidaten van bij de start behoorlijk gemold hebben?

Vanaf aflevering 2 zijn de meeste kandidaten echt het spel gaan spelen. En dat werd steeds intenser. En er werd ook steeds minder informatie met elkaar gedeeld.

Wat heb je onderschat?

De invloed dat het spel op je heeft, hoe je erin meegesleurd wordt, je denkt aan niets anders meer. Maar ook hoe de houding van de kandidaten verandert naarmate het programma vordert, het is elk voor zich.

Wat was het mooiste moment?

Er waren veel onvergetelijke momenten, maar voor mij persoonlijk was de grootste overwinning de klif afdalen, omdat ik echt wel hoogtevrees heb. En ook een uur in de kist liggen. Met mijn claustrofobie was dat geen makkelijke opdracht. Ik zou durven zeggen dat ik dat een ware kwelling vond (lacht).

Waarom heb je eigenlijk meegedaan?

Ik heb meegedaan omdat ik het sinds de allereerste reeks een geweldig programma vind, het was echt wel mijn droom.

Wie gaat het spel winnen en waarom?

Dat is een moeilijke vraag. Ik denk aan een paar kandidaten omdat er een paar heel verstandige mensen tussen zitten die het spel echt goed spelen op hun eigen manier.

Wie is De Mol?

Ik blijf bij mijn mol, exit of niet. Ik zal dus de volgende afleveringen vooral mijn hoofdverdachte in de gaten blijven houden’.