Omdat we niet allemaal in dezelfde tijdzone leven: zo kan je ‘Game Of Thrones’-spoilers vermijden MVO

15 april 2019

11u15 4 TV Winter is here, en jammer genoeg ook de spoilers die daarmee gepaard gaan. De eerste aflevering van het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’ ging vanochtend om 3 uur in première, en omdat we niet allemaal ten Noorden van De Muur kunnen leven (lees: in de Amerikaanse tijdszone) hebben vele Vlaamse fans die aflevering nog niet gezien. En dat terwijl half de wereld er al over praat! Op deze manier kan je spoilers vermijden tot je vanavond veilig in je zetel voor de tv zit.

1. Download ‘Game of Spoils’

Deze Chrome-extensie is perfect voor mensen die liever geen spoilers onder ogen krijgen. Het programma blokkeert ‘Game Of Thrones’-berichten op Facebook, Twitter, Google News en Reddit, en zowat elke andere site waar kijkers converseren over Starks en Targaryens. Je kan ook bepaalde opties aanvinken naargelang hoevéél ‘Game Of Thrones’-gerelateerde content je wil vermijden. Scrollen zonder zorgen, dus.

2. Download ‘Spoiler Shield’

Een andere optie is het programma Spoiler Shield. Deze extensie gebruikt hetzelfde principe, maar is niet alleen voor ‘Game Of Thrones’-fans. Ook voor andere programma’s kan je content blokkeren door bepaalde termen in te geven die verborgen moeten worden. Zelfs roddels over bepaalde celebrities kan je laten blokkeren.

3. Zet bepaalde reacties uit op Twitter

Twitter voerde recent een nieuwe functie in waarmee je bepaalde termen kan bannen uit je newsfeed. Het kan zowel gaan om bepaalde woorden als om specifieke zinnen, denk aan: ‘Winter is here’ of ‘For the throne’. Dit is exact wat je nodig hebt als je niet bent weg te slaan van Twitter, maar wél zonder spoilers naar ‘Game Of Thrones’ wil kijken. Tags die je zeker moet blokkeren zijn vandaag #GameofThrones, #GoT, #GoTSeason7 en #DemThrones.

4. Blijf weg van Facebook (of blokkeer jezélf)

Op Facebook is het iets moeilijker om specifieke onderwerpen van je newsfeed te bannen. Al helpt het natuurlijk om geen pagina’s te volgen die rechtstreeks aan het programma gelinkt zijn, zoals HBO of de acteurs die meespelen in de serie. Voor wie dat geen optie is, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om een dagje niet op Facebook te zitten. Als je denkt dat je dat niet vol zal houden, zijn er bepaalde apps die ervoor kunnen zorgen dat je voor een bepaalde tijd niet meer op je sociale netwerken kán. De site ‘Cold Turkey’ is daarvan een goed voorbeeld. Die app wordt ook vaak gebruikt door studenten die tijdens het blokken niet afgeleid willen worden door hun eigen sociale media-verslaving.