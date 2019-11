Oma Paula (88) uit ‘Sesamstraat’ overleden Redactie

11 november 2019

12u25

Bron: De Morgen 200 TV Actrice Paula Sleyp (88) is overleden. Dat meldt VRT NWS. Ze was vooral bekend van haar rol als oma Paula in Sesamstraat. Daarnaast speelde ze ook onder meer mee in Wittekerke.

Sleyp speelde in de jaren 60 ook de rol van roddeltante Liza in het legendarische Kapitein Zeppos. Voorst was ze ook nog te zien in Thuis en Witse.

In 2010 stopte ze met acteren.