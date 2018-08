Olijfboer Manu waagt zijn kans in 'Boer Zkt. Vrouw': "Mijn laatste twee partners zaten achter mijn rug te chatten. Dat wil ik niet meer meemaken" Wim Nijsten

28 augustus 2018

06u00

Bron: DAG ALLEMAAL 0 TV "Na de dood van mijn vrouw heb ik verkeerde keuzes gemaakt. Ik hoop dat ik er in ‘Boer Zkt. Vrouw’ de juiste uithaal", zegt olijfboer Manu (54) die in Zuid-Afrika woont. Zijn voorkeur: een moederkes-type. Of Manu die zal vinden, komen we te weten in de nieuwe reeks , die vanaf maandag 3 september van start gaat.

Na vier jaar stilte is ‘Boer Zkt. Vrouw’ helemaal terug. En hoe. Een indrukwekkend aantal van 1.502 vrouwen schreef een brief naar een van de vijf boeren die dit jaar deelnemen: een absoluut record! Ook de Oost-Vlaamse Manu, die 33 jaar geleden met z’n vader naar Zuid-Afrika verkaste, kreeg een flinke postzak.

Proficiat, Manu. Komt zoveel vrouwelijke interesse als een verrassing?

Toch wel, ja. Toen de programmamakers bij aanvang vroegen hoeveel reacties ik verwachtte, zei ik impulsief: ‘Hopelijk honderd’. Maar ze temperden meteen mijn enthousiasme: ‘Zoveel? Weet je dat er boeren zijn geweest die er maar één kregen?’ Mijn lat lag blijkbaar hoog, maar uiteindelijk zijn het er véél meer geworden.

Ben je niet bang voor ‘fortuinjaagsters’, vrouwen die worden aangetrokken door jouw mooie villa en olijfgaard?

Ik denk dat ik op een leeftijd ben gekomen dat ik het verschil tussen mensen met oprechte bedoelingen en vrouwen die uit zijn op mijn geld wel kan maken. Na de dood van mijn vrouw Jennifer, nu vijf jaar geleden, heb ik verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb toen vrij snel enkele relaties gehad, maar die kwamen te vroeg. Ik droeg nog een pak bagage mee. Ik hoop dat ik die ervaringen kan gebruiken om er nu de juiste uit te halen.

Hoe ben je eigenlijk in Zuid-Afrika terechtgekomen?

Mijn vader was het leven in België beu. Hij had een firma in wegen- en rioleringswerken en had genoeg van de bureaucratie. Soms moest hij maandenlang op zijn geld wachten... Bovendien was m’n moeder kort voor ons vertrek op 51-jarige leeftijd overleden. Toen was er niks meer dat mijn vader in België hield.

Was jouw moeder ziek?

Zij leed aan lupus, een chronische auto-immuunziekte die de organen kan aantasten. Na tien jaar is ze overleden aan de gevolgen van intensief gebruik van cortisone.

Hoe oud was je toen zij overleed?

Zeventien. Dat was een moeilijke periode. Ik bleef alleen achter met mijn vader en broer, want mijn twee zussen waren al getrouwd. Koken, de was en de plas: een deel daarvan kwam ook op mijn schouders terecht.

Niet simpel voor een 17-jarige.

Het is nooit makkelijk om je moeder te verliezen. Als ik mensen hoor klagen over hun moeder, denk ik: wees blij dat ze er nog ís. Ik moet al 35 jaar zonder haar leven. Op belangrijke momenten zoals mijn huwelijk was ze er niet, en dat is best moeilijk.

Na jullie verhuis naar Zuid-Afrika werd jij profvoetballer, hé?

Dat ging niet vanzelf, hoor. Ik voetbalde op amateurniveau, toen ik op een dag een uitnodiging kreeg voor een test bij de Kaizer Chiefs, de grootste ploeg van Zuid-Afrika. Mijn eerste match was er meteen één om de Community Shield, een wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Er zaten maar liefst 90.000 mensen in het stadion!

Hoe bracht je het ervan af?

Ik kreeg een contract aangeboden, maar het idee om naar Johannesburg te verhuizen, sprak me niet aan. Ik had net een verhuis van België naar Zuid-Afrika achter de kiezen, en had geen zin om weg te gaan uit Kaapstad. Wat later kon ik daar aan de slag, bij de lokale eersteklasser.

Verdiende je daar veel geld mee?

