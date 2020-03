Olga Leyers zit in quarantaine en Dina Tersago dirigeert haar buren in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

20 maart 2020

12u30 2 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: een opgesloten Olga Leyers, Andy Peelman verveelt zich en een toptip van Ingeborg.

Jonas Van Geel kwam vanmorgen Vincent Van Geel vergezellen in de studio. Samen maakten ze een praatje met Andy Peelman uit ‘De Buurtpolitie, die momenteel de verveling probeert tegen te gaan.

Johannes Genard van ‘School Is Cool’ bracht een quarantaineconcertje.

Dina Tersago legt de zweep op haar buren:

Olga Leyers leeft momenteel ook in quarantaine en neemt het zekere voor het onzekere:

Ingeborg heeft een tip voor iedereen: kauw op je stylo.

En Jelle Cleymans was de professionele afscheidsnemer van de dag:

‘Blijf In Uw Kot’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde bij Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.