Officieel: 'Game of Thrones' keert pas terug in 2019 DBJ

20u55

Bron: HBO 0 HBO Het( laatste seizoen van 'Game of Thrones' is voor 2019. TV De geruchten hingen al een tijdje in de lucht, maar het langverwachte achtste en laatste seizoen van de succesreeks 'Game of Thrones' komt pas uit in 2019. Dat bevestigt HBO, de zender waar de reeks wordt uitgezonden, vandaag.

Eerder raakte ook bekend dat het achtste seizoen van ‘Game of Thrones’ ook het duurste wordt. Volgens vakblad Variety zullen de zes afleveringen elk niet minder dan 15 miljoen dollar of 12,7 miljoen euro kosten. Daarbij dient opgemerkt dat elke episode wellicht de duur van een langspeelfilm zal hebben.

Ter vergelijking: het tweede seizoen spendeerde HBO 6 miljoen dollar (5,1 miljoen euro) per aflevering en voor het zesde seizoen was dat al 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) per episode. Over het budget voor het jongste, zevende seizoen met zeven afleveringen, bestaat geen duidelijkheid. Een cinematograaf die aan de show meewerkt becijferde dat het om 12 miljoen euro per aflevering ging.

RV 'Game of Thrones', seizoen 7.