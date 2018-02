OEPS: zoon Tine Embrechts plast tegen boom in gang van Medialaan TDS

22 februari 2018

11u01

Bron: VTM 0

Het was een anekdote die Tine Embrechts liever voor zich wou houden, maar meter Nathalie Meskens kreeg het er toch maar mooi uitgesleurd. Enkele weken geleden, na de opnames van 'Tegen De Sterren Op', verloor Tine haar zoon Gaston - nu 2 jaar en 7 maanden - even uit het oog in de gangen van VTM. Heel even maar. Maar wel lang genoeg om te staan plassen tegen de iconische bomen in de gang van Medialaan.