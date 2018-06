Oeps: VTM-journalist live op tv belaagd door insect Jef Artois

21 juni 2018

06u22

Bron: VTM 0

Insecten en live verslaggeving: het is geen gouden combinatie. Dat mocht VTM NIEUWS-journalist Michiel Ameloot gisteren ondervinden in de nieuwsuitzending van 19 uur. Net toen hij in beeld kwam, kwam een mug hem storen. En dat leverde uiteraard komische beelden op...