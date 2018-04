Oeps: 'Temptation'-Chloë verklapt met wie Joshua nóg de lakens deelde TDS

12 april 2018

22u53

Bron: VIJF 0 TV Geen programma dat zoveel over de tongen gaat als Temptation Island, aan de koffiemachine, op café of online. Daarom krijgt het grote feest der verleiding elke week een digitaal staartje met ‘Goedele on Top’.

In ‘Goedele on Top’ - enkel te bekijken via vijf.be - praat Goedele na met de meest markante kandidaat uit de aflevering van die avond. Zowel koppels als vrijgezellen klappen uit het bed. Deze keer was verleidster Chloë te gast bij Vlaanderens meest bekende seksuologe.

Joshua had op Temptation Island niet enkel seks met Megan. Tijdens de laatste avond in Thailand maakte hij het nog erg gezellig met één van de verleidsters. Chloé verklapt met wie. En geloof het maar: ze zorgt voor een verrassing van formaat.

Je kan de volledige aflevering van ‘Goedele on Top’ bekijken op de website van VIJF, of via deze link.