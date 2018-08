Oeps: ook bij Sandra Bekkari loopt het soms fout in de keuken TDS

31 augustus 2018

16u25

VTM

Sandra Bekkari is er klaar voor. Maandag start ze opnieuw met 'Open Keuken', haar dagelijkse kookprogramma op VTM. Ze gaat de strijd aan tegen routine in de keuken, met verrassende gerechten en originele variaties op klassiekers. Als ze haar keuken tijdig op orde krijgt tenminste, want deze hilarische clip toont aan dat de opnamen niet altijd even gesmeerd lopen.