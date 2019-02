Oeps: Maaike Cafmeyer geeft er bij Steven Van Herreweghe iets te letterlijk een lap op TDS

We kennen Maaike Cafmeyer van heel wat fijne tv-programma’s. Maar wat Steven opvalt, is haar tv-debuut van ruim 18 jaar geleden, waarin ze een kind een serieuze draai rond zijn oren geeft. Een opvallende start van haar tv-carrière, des te meer omdat het fragment honderden keren herhaald is. Kan ze die acteermot nog eens herhalen bij Steven? ‘Van algemeen nut’, vanavond om 20u35 op Eén.